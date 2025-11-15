Sorprendente descarte en la convocatoria de De la Fuente

Luis de la Fuente citó a 26 futbolistas para los partidos ante Georgia y Turquía, por lo que debía hacer tres descartes ya que la UEFA solo permite la inscripción de 23. En la relación final se ha caído uno de los jugadores que incluso estaba llamado a ser titular.

El madridista Dean Huijsen, junto a De Frutos y Samu, han sido los futbolistas que deberán ver el partido de este sábado (21.00 h.) desde la grada.

De esta manera, gana enteros la presencia de Cubarsí en el once acompañando a Laporte. Cubarsí lucirá el dorsal 15 que tanto tiempo llevó Sergio Ramos en la Roja.

Del resto de jugadores del Barça, cabe destacar que Dani Olmo recupera el 10 que en el anterior encuentro frente a Bulgaria lució Laporte, mientras que Fermín se quedó con el 19 de Lamine Yamal, baja por lesión.

España necesita ganar a Georgia este sábado en Tiflis para asegurarse el primer puesto de manera virtual y acceder al Mundial del 2026 como primera de grupo.

De no ganar, el equipo español tendría otra bala que sería el martes ante Turquía en el estadio de La Cartuja de Sevilla, donde le valdría un empate.

Todo ello, dando por descontado que Turquía se impondrá en casa a la colista del grupo con cero puntos, como es Bulgaria.