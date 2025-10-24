Sonia Bermúdez: "Ha sido un debut 'casi' soñado"

España firmó una semifinal de escándalo en Málaga y goleó 4-0 a Suecia para encarrilar el pase a la final de la Nations League. Una selección dominante, sin conceder ni un solo disparo a puerta, que confirmó sensaciones, aunque solo quedó empañada por la lesión de Salma Paralluelo.

Tras el encuentro, Sonia Bermúdez vivió su debut soñado como seleccionadora: “Hacer cuatro goles, un gran partido, sin ocasiones en contra… estamos muy felices”. Aunque inmediatamente rebajó la euforia por la acción que acabó con Salma lesionada: “Ha salido triste. Para mí es fuera de juego, pero la patada es una agresión. Aunque te piten fuera de juego, una entrada así se debe penalizar. Ojalá no sea nada”.

A nivel táctico, explicó que el plan pasaba por atacar la profundidad con Salma desde el inicio y dar entrada a Pina en la segunda mitad para aprovechar su desborde. Destacó especialmente el papel de Claudia Pina: “Está en un buen momento. La veo en punta, como falso nueve. Tiene mucho gol y hoy ha estado soberbia”.

Bermúdez quiso también celebrar el regreso de Jenni Hermoso un año después: “Me gustaría pensar en que ella ha vuelto, que ha tenido buenos minutos. Nos aporta en la mediapunta y en la punta. Hoy toca disfrutar”. Otra que también volvió fue Mapi León: "Ha estado muy bien. Muy atenta en los duelos, es una jugadora que identifica cuándo filtrar por dentro. Estamos encantadas de tenerla".

Y disfrutó, sobre todo, con el tercer gol del equipo: “En cuatro días hemos preparado muy bien el partido. Me quedo con los cuatro goles, espectaculares. A Alexia se le ha pegado algo mío con la falta", bromeó.

Aunque hubo cosas que no le gustaron, como por ejemplo las entradas de las rivales: “No me sorprende la agresividad de las suecas, pero se puede parar. Se pueden sacar tarjetas, se puede cortar antes. Estás jugando con la salud de las futbolistas”.

Pese al resultado, Bermúdez no quiere relajación alguna: “Yo no me fío. Queda la vuelta y vamos a competirla. Intentaremos ganar; siempre vamos a ganar. Confiamos en el trabajo de las jugadoras. Ojalá podamos pasar”.

Y terminó agradeciendo el empuje de La Rosaleda: “Dar las gracias a Málaga por el ambiente. Esto ayuda mucho. El campo nos ha dado suerte”.