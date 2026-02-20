Sonia Bermúdez: "El rendimiento deportivo prevalece por encima de cualquier cosa"

La selección española inicia un nuevo ciclo competitivo rumbo al Mundial de Brasil 2027. Sonia Bermúdez, en su tercera convocatoria al frente del combinado nacional, presentó una lista con once novedades respecto a la última final de la Liga de Naciones y dejó claro el mensaje que quiere que defina esta nueva etapa: meritocracia y competitividad constante.

“Comenzamos un camino nuevo, pero no una era. El rendimiento deportivo es lo que prevalece por encima de cualquier cosa”, subrayó la seleccionadora. “Las puertas de la Selección están abiertas para cualquiera que rinda. Hacer la lista es muy complicado”.

La convocatoria está condicionada por bajas importantes: las lesionadas Cata Coll, Mapi León, Aitana Bonmatí y Laia Aleixandri, la ausencia por maternidad de Esther González y las decisiones técnicas que dejan fuera a Eunate Astralaga, Leila Ouahabi, Alba Redondo, Cristina Martín-Prieto y Jenni Hermoso. Tampoco está Irene Paredes, por motivos personales (maternidad inminente).

Bermúdez quiso remarcar que la renovación no responde solo a las ausencias. “Las jugadoras que entran nuevas no es solo por las lesiones. Son futbolistas que he tenido en categorías inferiores, las conozco bien y se lo han ganado. Hay muchas que lo están haciendo muy bien en sus clubes y nos lo ponen muy complicado. Nuestra línea es dinámica, no es cerrada, y nos basamos en cómo están en cada momento”.

Meritocracia y competencia en todas las posiciones

La seleccionadora volvió a insistir en el criterio deportivo al explicar la no convocatoria de Jenni Hermoso. “La lista está basada en el rendimiento. Hemos hecho seguimiento de muchas futbolistas y tenemos rivales muy exigentes. Me gusta hablar con las jugadoras, la comunicación es importante”, señaló.

Entre las novedades destacan regresos de peso. Salma Paralluelo y Patri Guijarro vuelven tras superar sus lesiones de finales de 2025, mientras que Misa Rodríguez regresa a la portería casi dos años después de su última presencia, en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Misa vuelve por méritos propios. Al inicio de temporada no era titular, pero ha aprovechado la oportunidad y está rindiendo muy bien. Es su premio”, explicó Bermúdez, que admitió la fuerte competencia bajo palos: “Se han quedado porteras fuera que podrían estar; nuestro trabajo será decidir quién empieza”.

Juventud en defensa y talento en el extranjero

La convocatoria incluye varias defensas muy jóvenes, como Aiara Agirrezabala, de la Real Sociedad, de 17 años. La seleccionadora pidió cautela con las nuevas generaciones: “Hay que tener paciencia con las jóvenes”.

Otro rasgo del grupo es la presencia creciente de futbolistas en ligas extranjeras: diez de las 25 convocadas juegan fuera de la Liga F. Bermúdez lo valora como un signo de expansión competitiva. “Para nosotros es un placer viajar por medio mundo y seguirlas. Lo único que exigimos es esa competitividad que nos están dando. Las que están, por ejemplo, en el Everton se han ganado venir y ahora deben pelear por quedarse”.

Primeros retos: Islandia y Ucrania

España, vigente campeona de la Liga de Naciones y número uno del ranking FIFA, abrirá la fase de clasificación con dos partidos ante Islandia (3 de marzo, en Castellón) y Ucrania (7 de marzo, en Turquía), en un grupo A3 que completa Inglaterra.

Bermúdez advirtió que el camino hacia Brasil no tendrá concesiones. “No son rivales asequibles. Cuando veáis a las islandesas, que miden 1,80, veréis que es un equipo muy físico. Hoy cualquier selección te compite”.

Con una lista renovada, marcada por regresos y oportunidades, la nueva seleccionadora empieza a dibujar el grupo que intentará llevar a España a defender su corona mundial en 2027. El mensaje, de momento, es inequívoco: el puesto se gana en el campo