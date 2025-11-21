Sonia Bermúdez: "Queremos ganar y seguir siendo las mejores"

Sonia Bermúdez, la seleccionadora española femenina, compareció en rueda de prensa después de facilitar la lista de 25 futbolistas convocadas para la final de la UEFA Nations League contra Alemania a partido doble: la ida el viernes 28 a las 20:30h en el Fritz-Walter-Stadion de Kaiserlautern y la vuelta, el martes 2 de diciembre, a las 18:30h en el Estadio Metropolitano de Madrid.

"Por ganar 4-0 en el primer partido a Suecia, no quiere decir que la final vaya a ser fácil. Alemania nunca baja los brazos y tiene una mentalidad que es de admirar, sabemos qué rival tenemos delante. Intentaremos potenciar lo mejor de nuestras futbolistas para ganar los dos partidos. Queremos ganar y seguir siendo las mejores", explicó Bermúdez ante los medios de comunicación.

Al respecto del formato de la competición, con una poco habitual final a doble partido, la seleccionadora explicó lo siguiente: "Me adapto a lo que hay. El formato es el que es, no lo puedo cambiar. Estamos preparando el primero. No firmo el empate, es un partido que se va a decidir por pequeños detalles".

Para Sonia, lo que más le ha llamado la atención es "la felicidad del grupo y también las ganas que tienen las futbolistas de querer seguir aprendiendo" y remarcó que "queremos ganar y seguir siendo las mejores". De hecho, la 'roja' ocupa la primera posición del ránking FIFA, algo que para la seleccionadora es "un auténtico privilegio, es un momento bonito", aunque reconoció que "no se suele disfrutar las cosas".

La gran novedad de la lista de convocadas es la presencia de la delantera de la Real Sociedad Edna Imade: nacida en Marruecos, en España desde pequeña y con sangre nigeriana, cuya nacionalización fue aprobada por el Gobierno por carta de naturaleza. "Estamos encantados de contar con ella, es una jugadora que, aparte de tener mucho gol, a nivel deportivo es muy fuerte, va bien de cabeza, es rápida, ataca bien a los espacios. Tenemos un grupo maravilloso y la van a recibir con los brazos abiertos", aseguró.