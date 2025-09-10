Sonia Bermúdez, en su presentación: "Jenni Hermoso es una leyenda"

Sonia Bermúdez quiso enviar un mensaje conciliador y ambicioso en su presentación como seleccionadora. "Es uno de los días más importantes de mi carrera deportiva", empezó diciendo. "Queremos ganar la segunda Nations y la segunda estrella. Entrenaremos al equipo número uno y estamos más que preparados para competir. Me siento cómoda en la excelencia".

Bermúdez llega al cargo tras ver como la Federación prescindía de su predecesora, Montse Tomé, tras quedar subcampeona de Europa. Sobre esta decisión recordó que ella no tuvo nada que ver y que le desea lo mejor en sus siguientes retos.

"No he hablado recientemente con Montse, pero desearlo lo mejor; ha hecho un gran trabajo. Solo te puedo responder que las decisiones las toma la Federación. El fútbol es un cambio constante: sé lo que es este puesto y voy a darlo lo máximo", apuntó.

"Llevo cuatro años formándome para descubrir talentos, viendo las jugadoras que pisan fuerte. Y, bueno, me sentía preparada para cualquier reto y voy a intentar dar lo mejor", explicó.

Bermúdez no se mostró preocupada por los que critican su curriculum y explicó cómo ha ido gestando la carrera en los banquillos que quería.

"Se ha habaldo mucho de mi experiencia: conocéis mi carrera en la élite como jugadora.... he jugado en las mejores ligas y te da un bagaje para sentarme hoy aquí. Cuando me retiré tenía opciones de entrenar en Primera y Segunda pero tomé el camino de formarme en la base. De ayudar a la base, podía haber cogido otro camino y no me arrepiento. Me fortalece. Jugué dos Eurocopas, me siento preparada".

El recuerdo de Jenni y Mapi León

La nueva seleccionadora también ha tenido que afrontar cuestiones sobre futbolistas que habían dejado de formar parte de las listas de la selección como Jenni Hermoso. Sobre la posibilidad de un regreso, se mostró abierta y reivindicó su legado: "No voy a descubrir quién es Jenny: es una leyenda, es la máxima goleadora de la selección. Hemos sido compañeros, pero tendréis que esperar a la lista. No quiero dar pistas a Suecia".

Bermúdez puso el listón en lo más alto cuando le preguntaron por los objetivos. "Comenzamos de cero. Lo que buscamos es la excelencia. Queremos seguir ganando títulos: la vida es un cambio constante. Sé que las jugadoras son muy competitivas. Tenemos muchas ganas de ganar la Nations. Tengo mucha energía para empezar: estoy deseando que sea 20 de agosto para competir".

También pareció abrir la puerta al regreso de Mapi León, que renunció a la selección. "Tenéis que perdonarme, pero cuando llegue la lista hablaremos de las futbolistas largo y tendido, he hablado con varias jugadoras... estamos trabajando en ello".