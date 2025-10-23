Sonia Bermúdez: "Va a ser un partido durísimo"

Sonia Bermúdez afronta su primer gran reto como seleccionadora absoluta. Este viernes debutará al frente de España en la ida de las semifinales de la UEFA Women’s Nations League ante Suecia, un estreno de máxima exigencia que llega en un escenario inmejorable: La Rosaleda. La entrenadora madrileña atendió este jueves a los medios en la rueda de prensa oficial previa al encuentro, en una sala repleta de periodistas.

Antes de hablar de fútbol, Bermúdez quiso tener un gesto con Maite Oroz, lesionada de gravedad: “Mandarle, de parte de toda la Federación y de esta gran familia, un abrazo fuerte y mucha fuerza para su recuperación”, expresó.

La seleccionadora se mostró ilusionada ante su debut, aunque centrada únicamente en el presente: “Estoy muy centrada en el partido, en mañana. Estamos contentos con la semana que hemos hecho, con el trabajo de las futbolistas, en decidir el mejor once posible para ganar a Suecia. Para el once toca esperar”, aseguró.

Sobre la capitanía de la Selección, Bermúdez confirmó la continuidad del mismo grupo que lideró durante la pasada Eurocopa, con Irene Paredes al frente: “Es una decisión que toma el staff. Creemos que tenemos a las cinco mejores, nos ayudan en todo. Se reparten entre todas las distintas cosas que necesitan y estamos encantados. Las jugadoras vienen a ganar y a competir”, explicó.

Sin pistas

La seleccionadora no quiso dar pistas sobre el once ni sobre el papel de futbolistas como Salma Paralluelo o Vicky López: “Tenemos jugadoras muy versátiles que pueden jugar en distintas posiciones y lo veréis pronto. Vicky es un talento jovencito, hay que tener paciencia”, apuntó.

Aunque todavía no se ha visto la “España de Sonia Bermúdez”, la entrenadora sí dejó claro el estilo que quiere imprimir a su equipo: “Me gustaría ver un equipo que marca muchos goles, que no encaja, que mueva bien el balón y juegue con la calidad que tienen estas futbolistas. El juego de España es muy reconocible. Tenemos futbolistas para tener la posesión, queremos ser mejores y ganar títulos, pensando en mañana, que tenemos a Suecia en la cabeza y será un partido durísimo”.

Por último, Bermúdez quiso agradecer la calurosa acogida recibida en la ciudad andaluza: “Nos gustaría agradecer el trato que hemos recibido en Málaga. Es un privilegio jugar aquí, la gente se ha volcado para arropar a nuestro equipo. Málaga siempre es especial, ojalá tengamos suerte y vaya todo bien”