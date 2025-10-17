Sonia Bermúdez: "¿Jenni y Mapi? Empezamos de cero, lo importante es que están aquí"

Sonia Bermúdez se estrenó este jueves como seleccionadora absoluta con una convocatoria muy simbólica. La gran novedad es el regreso de Jennifer Hermoso y Mapi León, ausentes durante largo tiempo (la primera un año y la segunda, tres), en una lista de 23 futbolistas para afrontar las semifinales de la Nations League Femenina de la UEFA 2025 frente a Selección femenina de fútbol de Suecia, con la ida en Málaga, el día 24, y la vuelta en Göteborg, el 28.

Antes de detallar su convocatoria, Bermúdez se acordó de Patri Guijarro, baja de última hora por lesión que la mantendrá fuera tres meses. “Me gustaría mandarle todo el cariño y fuerza y desearle una buena recuperación. En su lugar entra Clara Serrajordi”, explicó.

La vuelta de Jenni y Mapi

La vuelta de Jenni y Mapi marca un nuevo inicio. “Llevamos dos meses trabajando duro para valorar a las jugadoras. Con Jenni tuvimos una primera reunión, valoramos su rendimiento, ha marcado 13 goles en 15 partidos, contamos con ella, tiene mucha experiencia y su compromiso es muy grande. Estamos contentos de tenerla, igual que Mapi. Es una jugadora con mucha experiencia, está en un buen momento y transmite ilusión por volver a vestir la camiseta de la selección”, subrayó Sonia.

Sobre el proceso con Mapi, que dijo en su momento que no volvería hasta que la selección fuese un "espacio seguro", fue clara: “Se venía trabajando antes de mi llegada. Era una prioridad poder hablar con todas, con naturalidad. Queremos empezar de cero, es una nueva etapa. Lo importante es que están las dos”. La seleccionadora no quiso entrar en detalles sobre las conversaciones individuales: “No voy a desvelar mucho, está Suecia pendiente. Lo importante es que contamos con su talento y que vienen felices”.

Mapi León con la selección española durante la Eurocopa de 2022 / EFE

La ausencia de Athenea y Alba y la apuesta de Serrajordi

Dos ausencias destacadas son Athenea del Castillo y Alba Redondo. “Nos ha costado mucho elegir a las 23. Es una lista dinámica, todas tienen la oportunidad de venir”, explicó Bermúdez. En el centro del campo, la lesión de Patri condiciona el plan: “Pierdes a la mejor ‘6’ del mundo. Es una lástima, pero sé que se va a recuperar bien. Tenemos alternativas como Laia Aleixandri, que ya jugó en esa posición en la última Nations”.

La gran novedad es la presencia de Clara Serrajordi en el lugar, precisamente, de la balear. “La llevo viendo tres años desde la sub-17. Es un perfil muy parecido al de Patri. Es joven y vamos a tener paciencia”, detalló la seleccionadora. En portería, destaca la inclusión de Eunate Astralaga: “La conozco bien de las inferiores. Llevamos guardametas de mucho nivel, la portería está asegurada”.

Suecia, primer gran examen

El debut no será sencillo: España se medirá a una de las selecciones más potentes del panorama internacional en las semifinales, a doble partido, de la Nations League. “Suecia es un rival muy duro, tercera del ranking. Me gusta la presión y debutar en una semifinal. Jugamos en un gran estadio en Málaga y necesitamos el apoyo de la afición”, aseguró Sonia, que ya prepara un plan para neutralizar el poderío nórdico. “Queremos ser un equipo dominador. Lo iréis descubriendo”, anticipó sobre su idea futbolística.

Liderazgo y nueva etapa

Sobre su relación con jugadoras con las que compartió vestuario, Sonia fue rotunda: “Es meramente profesional. Ese conocimiento es un plus, pero la exigencia es máxima. Todas deben ganarse el puesto”. La seleccionadora también confirmó que Irene Paredes seguirá siendo la capitana, aunque el resto de capitanas se anunciará el lunes.

Con un tono sereno pero firme, Bermúdez quiso cerrar el capítulo de las grandes novedades: “Entiendo que Jenni y Mapi son el foco, pero lo importante es que están. Empezamos una nueva etapa”