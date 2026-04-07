Sonia Bermúdez: "El Barça es un modelo a seguir"

La seleccionadora española Sonia Bermúdez elogió el modelo del Barça como ejemplo a seguir para que el fútbol femenino siga creciendo en España y manteniendo el excelente nivel que ha conseguido, también a nivel de la Selección. La entrenadora comentó este martes la convocatoria que facilitó la semana pasada para afrontar los dos primeros partidos de la fase de clasificación del Mundial y en la que destaca el duelo frente a Inglaterra, la principal rival del grupo.

Bermúdez arrancó su intervención enviando un mensaje de ánimo a Inma Gabarro que ha causado baja de larga duración por una grave lesión de rodilla. "Tiene una lesión de cruzados y este año está siendo fatídico con este tipo de lesiones. Le enviamos todo nuestro ánimo y seguro que volverá más fuerte, sabiendo cómo es ella". Sonia igualmente felicitó a la capitana del Barça Alexia Putellas por sus 500 partidos con la camiseta del azulgrana. "Le enviamos nuestra enhorabuena, es una cifra espectacular y sabemos que es una jugadora única, felicidades".

En este contexto, fue casi inevitable que se hiciera referencia los últimos clásicos entre el Barça y el Real Madrid en los que se ha demostrado que a día de hoy existe una diferencia abismal entre el conjunto azulgrana y el blanco, que en teoría estaba llamado a ser uno de sus grandes rivales a nivel nacional y europeo. "El Barça lleva años haciendo las cosas muy bien trabaja muy bien su cantera y toda su infraestructura y creo que es un ejemplo a seguir".

Pese a todo, el centro de la rueda de prensa eran los dos compromisos mundialistas de España, primero contra Inglaterra (14 de abril) y después en casa frente a Ucrania (18 de abril). Bermúdez consideró que el duelo frente a Inglaterra, vigente campeona de Europa tras vencer a España en la tanda de penaltis, "se va a decidir por pequeños detalles; jugaremos en un estadio increíble (Wembley) que lo van a llenar. Lo estamos preparando de la mejor manera porque sabemos que serán tres puntos cruciales para clasificarnos para el Mundial".

Rebajar la tensión con Inglaterra

Sonia evitó subir la temperatura del duelo pese a que ambos equipos se conocen bien y pueden existir cuentas pendientes. "Jugar contra Inglaterra es de los mejores partidos que se pueden ver ahora. Nuestra idea es sumar los seis puntos (en esta ventana de selecciones) porque serían decisivos para clasificarse".

La seleccionadora española está convencida de que sus jugadoras afrontarán el partido sin exceso de tensión pese a los 'piques' previos que existen. "A nivel mental el partido ya te exige. Hay pequeños detalles y el equipo viene motivado y hay que evitar que te afecte el entorno pero estamos preparadas, sabemos que jugaremos ante 60.000 personas". Y evitó un enfrentamiento con la seleccionadora de Inglaterra. "No quiero enviar ningún mensaje a Sarina (Wiegman). Sabéis que es uno de los referentes y solo desear que veamos un partido bonito y sobre todo que gane España y nos llevemos los tres puntos".

Igualmente, restó importancia al hecho de que España lidera la clasificación mundial de la FIFA. "Que estés en el ranking 1 no quiere decir que vas a ganarlo todo. Estamos en un buen momento de juego; ellas ganaron la Eurocopa, nosotras ganamos la Nations pero empieza un nuevo ciclo y hemos de pensar en nosotras".

El crecimiento de Serrajordi

En cuanto a nombres propios, comentó las virtudes que aportan Pinedo y Esther o Serrajordi, algunas de las novedades en la lista, así como el regreso de Mapi León e Irene Paredes. Sobre Serrajordi destacó que lleva una progresión espectacular y que cada vez podrá aportar más cosas, pero "juega en la misma posición que Patri Guijarro, la mejor del mundo en su posición. Puede seguir creciendo y aprendiendo junto a ella" pues tiene un enorme futuro por delante.

En cuanto a la posibilidad de que Mapi y Paredes sean las centrales en el choque frente a Inglaterra simplemente por veteranía dejó claro que "cuanta más competencia exista, mejor. Las cuatro (defensas centrales) que vienen están en condiciones de jugar a un gran nivel; la exigencia aquí es máxima y aquí tienes que defender la titularidad, tendrán que ganarse el puesto para ver quién juega el día de Inglaterra". Pero que la elección de la lista y quién juega no se hace por los éxitos anteriores, sino por su nivel de juego actual de todas las jugadoras.

Sonia Bermúdez también elogió la norma que aprobó la FIFA que exige la presencia de mujeres en el cuerpo técnico: "Me gusta mucho la norma. Por suerte, nosotros en la RFEF tenemos mujeres importantes en cargos importantes y en el staff. Me encanta que se puedan dar más oportunidades y demostrar que están capacitadas para trabajar en cualquier departamento".