Estos son los grandes olvidados en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Luis de la Fuente dio a conocer la lista de los 26 internacionales seleccionados para luchar por la conquista de la segunda estrella para España en el Mundial 2026 y como era de esperar generó muchas certezas y alguna sorpresa por los descartes finales.

La convocatoria del seleccionador español provocó una enorme expectación, por las aspiraciones de la Roja en la inminente cita de México, Estados Unidos y Canadá y por los muchos futbolistas que habían entrado en la prelista y que no iban a entrar entre los elegidos. Una vez más, el Barça será el gran protagonista en la Roja al aportar hasta ocho futbolistas a la expedición, además de la presencia de Marc Bernal entre los nueves jugadores de soporte que ayudarán a preparar la cita antes de viajar a América.

Uno de los debates más intensos se situó en torno a la portería. Con Unai Simón como titular indiscutible para Luis de la Fuente, David Raya, Joan Garcia y Álex Remiro eran los tres principales candidatos a las otras dos plazas. Finalmente, el guardameta de la Real Sociedad fue el descartado por De la Fuente en favor de un Joan Garcia que ha sumado este año su primer Trofeo Zamora con el Barça.

'Blancazo' madridista

Quizás el nombre más espectacular entre los descartados es el de Dean Huijsen. El defensa central había sido un habitual desde su debut en un duelo entre Holanda y España. Sin embargo le ha penalizado la mala temporada del Real Madrid. De hecho, Gonzalo es el único representante merengue, aunque el delantero está entre los nueve de apoyo.

No es el único defensa central de los habituales que se ha quedado fuera de la convocatoria. Al jugador del Atlético de Madrid Robin Le Normand también parece que le ha pasado factura la irregular temporada colchonera. El zaguero de origen francés, que habitualmente formaba tándem junto a Aymerich Laporte, se ha quedado sin billete para el Mundial, como también le ha pasado a Pau Torres (Villarreal).

Hay otros futbolistas que parecían llamados a entrar entre los escogidos pero al final se han quedado fuera. Es el caso de Ansu Fati. El delantero del Barça cedido al Mónaco había recuperado las buenas sensaciones en el club del Principado, pero el seleccionador consideró que no lo suficiente como para afrontar una cita tan exigente.

Igualmente en el centro del campo han habido muchos 'daminficados', más allá del azulgrana Fermín López quien era un fijo hasta caer lesionado. Alberto Moleiro (Villarreal) y Pablo Fornals (Real Betis) habían estado habitualmente en los planes de De la Fuente y sus nombres se manejaban como candidatos, pero al final el entrenador ha apostado por un futbolista como el azulgrana Gavi, que al margen de aportar carácter y polivalencia es considerado por Luis como "uno de los nuestros", según sus propias palabras.