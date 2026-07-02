Así es el SoFi Stadium de Los Ángeles, el estadio del España - Austria: un coloso de 4.900 millones de dólares con cubierta translúcida y pantalla infinita

La selección disputará su primer partido a cara o cruz en el Mundial 2026, el España-Austria de los dieciseisavos de final, en un escenario tan impresionante como futurista, el SoFi Stadium de Los Ángeles que debido a los requerimientos de la FIFA respecto a los derechos publicitarios durante el torneo es denominado Los Angeles Stadium.

El SoFi Stadium, diseñado por el grupo de arquitectos de HKS Inc., está situado en el complejo urbanístico de Hoollywood Park de la ciudad de Inglewood, perteneciente al condado de Los Angeles y tiene una capacidad de 70.000 espectadores que se puede llegar a ampliar hasta los 100.000. Es la sede de dos de las franquicias de la NFL, Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers.

Inaugurado en 2020 tras una inversión milmillonaria estimada en 4.900 millones de dólares y cuatro años de trabajos, su estructura futurista y la tecnología punta que se aplicó en todos los aspectos de su construcción marcaron un hito. Preparado para acoger todo tipo de acontecimientos culturales y conciertos y por supuesto deportivos, entre los que ya destacan la LVI Super Bowl de 2022, la final de la Copa Oro de la CONCACAF 2023 o partidos de la Copa América 2024.

Bajo su estructura de diseño futurista destaca la cubierta translúcida de ETFE con laterales abiertos que permite el paso de la brisa marina y de la luz natural al mismo tiempo que aisla de la lluvia y del calor directo. Otro de sus aspectos destacados es el 'Oculus', una Infinity Screen (pantalla de vídeo de 360 grados) que está suspendida sobre el terreno de juego.

En el calendario de futuro de este impresionante coliseum californiano están agendados a largo plazo dos acontecimientos deportivos del máximo nivel, como son la Super Bowl de 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Antes, durante la actual Copa del Mundo de 2026, está siendo la sede de ocho encuentros, incluido el que España y Austria disputarán este 2 de julio dentro de los dieciseisavos de final. Si la selección de Luis de la Fuente se clasificara para los cuartos de final, volvería al SoFi Stadium el viernes de 10 de julio para jugar una de las eliminatorias de cuartos de final.