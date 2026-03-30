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SELECCIÓN
Sigue en directo la rueda de prensa de Luis de la Fuente y Marc Cucurella
El seleccionador español Luis de la Fuente, y el ex del Barça Marc Cucurella, comparecen ante los medios en la previa del España - Egipto de este martes (21.00 horas) en el RCDE Stadium
Fin de la rueda de prensa
Hasta aquí las palabras de Luis de la Fuente y de Marc Cucurella. Mañana a las 21.00 horas, España - Egipto en el RCDE Stadium. La mejor información, como siempre, en SPORT. ¡Hasta la próxima!
Llamada del Barça
"Está claro que si esas situaciones llegan son difíciles de rechazar, pero me lo tenría que plantear y hablar con mi familia. No estoy pensando en eso ahora mismo, si llega, a ver la decisión que se toma".
Gestión de la ilusión
"Estamos muy contentos, nos lo hemos ganado nosotros. En los dos últimos años más apoyo, hemos empatizado. jalá mañana podamos hacer un gran partido y hacer disfrutar a los que vengan a apoyarnos".
Volver al fútbol español
"Espàña es mi país, donde me he criado y siempre piensas en volver. Pero estoy muy conmtento ahí y lo dejaría a años vista".
Saturación de minutos
"Es difícil, jugamos muchos partidos, cada vez más, el cuerpo lo nota, la mente también, pero venir con la selección es un orgullo. El nivel está muy alto y todos aquí estamos contentos y nos sentimos unos privilegiados".
Sobre Luis de la Fuente
"Lo veo muy tranquilo, igual que siempre, con la misma naturalidad y las mismas ganas de seguir trabajando. Internamente tendrá sus dudas, simpre elige un buen equipo".
Jugar en Catalunya
"Muy contento, es una oportunidad de venir aquí, mucha familia me va poder venir a ver, ya me han pedido entradas".
Sobre Oyarzabal
"Es una persona muy importante, muy respetada, no suele hablar mucho, pero cuanda habla, todos le escuchan, Cuando me preguntan qué jugador me gustam, suelo decir Mikel. Cuando juegas con él te das cuenta de lo que aporta al equipo".
Egipto
"Fue un partido muy difícil, muy duro, tendremos que estar muy concentrado. Sabemos que vamos a tener la posesión, no será fácil".
Amistoso contra Brasil y convencer a De la Fuente
"Sin ninguna duda, me llegó la oportunidad y creo que la supe aprovechar. El fútbol es estar preparado, intenté dar l,o mejor de mí y salió bien. Luego, pude jugar la Euro y ganarla".
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