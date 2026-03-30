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SELECCIÓN

Sigue en directo la rueda de prensa de Luis de la Fuente y Marc Cucurella

El seleccionador español Luis de la Fuente, y el ex del Barça Marc Cucurella, comparecen ante los medios en la previa del España - Egipto de este martes (21.00 horas) en el RCDE Stadium

El seleccionador español, Luis de la Fuente

El seleccionador español, Luis de la Fuente / Toni Losas

German Bona

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