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Sigue en directo la rueda de prensa de Luis de la Fuente previa al Portugal - España del Mundial 2026

Sigue en directo al seleccionador de la Roja en la previa del Portugal - España de los octavos de final del Mundial 2026

Luis de la Fuente, seleccionador de España

Luis de la Fuente, seleccionador de España / EFE

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