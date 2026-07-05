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Sigue en directo la rueda de prensa de Luis de la Fuente previa al Portugal - España del Mundial 2026
Sigue en directo al seleccionador de la Roja en la previa del Portugal - España de los octavos de final del Mundial 2026
Gracias
Buenas noches a todos.
Valoración
De la Fuente se siente seguro tras la mejora sensible de su equipo ante Austria. las sensaciones que muestra el riojano son positivas pero el cruce con Portugal dejará a uno de los favoritos muy tocado. Veremos si la Portugal de Robert Martínez es la que es cuestionada o es la España de Luis de la Fuente. El que caiga tendrá que asumir una lluvia de críticas.
Final
Hasta aquí la rueda de prensa de Luis De la Fuente. El seleccionador ha elogiado a Portugal y Cristiano pero también ha puesto en valor el nivel y rendimiento de los suyos. Muchas preguntas sobre Lamine al que ha dedicado grandes elogios.
Motivación
Luis De la Fuente: "En carácter los portugueses y españoles somos muy afines. No somos conscientes de lo que se vive en la calle en España pero recibimos noticias. Nos tiene que dar motivación esto. Estamos igual que ellos en esto"
Fabián Ruiz
El interior del PSG ha perdido la titularidad. De la Fuente elogia al centrocampista andaluz: "Tenemos una relación muy cercana con él. Sigue siendo igual de importante jugando desde el inicio que sin jugar. Ellos son conscientes de que los que ganaron el título europeo salieron desde el banquillo. Hay que ver cuando puedes tener un papel importante. Nos da una gran tranquilidad mirar al banquillo y ver a estos jugadores"
Nico Williams
De la Fuente responde a como está el extremo del Athletic Nico Williams: "Veremos cómo va el partido. Podría participar, con las limitaciones que tiene haber salido de lesión. No es lo mismo salir en un trabajo cuesta abajo que cuesta arriba"
Mejorar
De la Fuente sigue reflexionando sobre el rendimiento de España en este Mundial: "Los futbolistas se sienten capaces de hacer las cosas mejor. Siempre queremos ser mejores. Para ganar a Portugal necesitaremos ser mejores que en el partido contra Austria. Con lo que hemos hecho hasta ahora no nos da para ganar el Mundial, pero hay margen de mejora".
Su debut en el Mundial
De la Fuente es un entrenador experimentado pero esta es su primera experiencia en una Copa del Mundo: "Lo afronto desde la calma. Intento estar pendiente de todo lo que puedo controlar: darle a mis jugadores toda la información posible. Estamos centrados sólo en el fútbol. Estamos en nuestra burbuja, en nuestro espacio seguro. Vivimos muy cómodos".
¿Venganza?
De la Fuente: "Hemos visto varias veces el partido que jugamos contra Portugal. Cuanto mejor conozcamos al rival, mejor. Tienen fortalezas y tenemos que buscar sus puntos débiles. Tenemos propuestas similares con un gusto exquisito por el balón. Jugaremos de la manera que nos acerque a la victoria"
Nacionalidades
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