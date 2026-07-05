Sigue en directo la rueda de prensa de Luis de la Fuente previa al Portugal - España del Mundial 2026

Fabián Ruiz

El interior del PSG ha perdido la titularidad. De la Fuente elogia al centrocampista andaluz: "Tenemos una relación muy cercana con él. Sigue siendo igual de importante jugando desde el inicio que sin jugar. Ellos son conscientes de que los que ganaron el título europeo salieron desde el banquillo. Hay que ver cuando puedes tener un papel importante. Nos da una gran tranquilidad mirar al banquillo y ver a estos jugadores"