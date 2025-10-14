En directo
Sigue en directo las reacciones y la polémica del España - Bulgaria
El conjunto dirigido por Luis de la Fuente busca mantener el pleno de triunfos en su grupo
Morientes (COPE): "Veo bien que juegue España con un 9 y Samu es un goleador y creo que es muy del gusto del entrenador. No es un exmane, pero sí una oportunidad".
Manolo Lama, COPE: "El seleccionador no se anda con tonterías y solo hará cuatro cambios. Se lo toma muy en serio".
El encuentro de hoy tendrá entre sus grandes protagonistas a Pedri, que no descansa y centrará muchas miradas. Sobre todo en el Barça, que ha sufrida una plaga de lesiones durante el parón.
¡Bienvenidos al directo de las reacciones al encuentro entre España y Bulgaría!
