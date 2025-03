Sigue en directo las reacciones del España - Países Bajos de Nations League

Los riesgos del partido

Morientes (COPE): "Yo no haría cambios. Tiene la pelota Holanda pero no crea peligro. Con esta disposición pueden correr Lamine y Nico, pero no les veo muy finos. Lo de Oyárzabal aunque haya hecho el penalti va a acabar metiendo a Ferran Torres".

Marcos López (COPE): "Metería a Pedri o Baena en el lugar de Oyázarbal y adelantaría a Olmo. España no pasa por apuros pero jugar a ritmo bajo como hace es arriesgado"