Sigue en directo la lista definitiva de Vilda para el Mundial

Aparece Jorge Vilda, que toma la palabra.

Las ausencias de Marta Cardona i Maite Oroz:

"Ha sido la lista más complicada de elaborar por lo difícil que me lo han puesto las jugadoras toda la temporada. Sabíamos que la competencia era máxima. Son pequellos detalles y no hay nada que podamos decir negativo de las que se han quedado fuera. El máximo reconecimiento. Si tuvieran que volver Marta o Maite, darían nivel para entrar entre las 23. Al final hay que tomar decisiones, os garantizo que esta noche he dormido nada, y tratando de anticipar lo que se nos viene, decidimos".