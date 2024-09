Serbia - España: Las ruedas de prensa de De la Fuente y Carvajal previas al partido de la Nations League

LA POSIBILIDAD DEL MADRID EN ABANDONAR EL CAMPO SI SUFRE VINI UN INSULTO RACISTA

"Desde LaLiga, hay un protocolo contra el racismo. No sé exactamente qué hay que hacer, pero no me parece una medida descabellada salir del campo y, hasta que no se localice esa persona, no seguir jugando. Estamos totalmente en contra del racismo".