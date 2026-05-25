El sentido mensaje de Èric Garcia por el Mundial

Èric Garcia tenia una espina clavada desde que, en 2022, disputara el Mundial de Qatar. El de Martorell formó parte del conjunto que entonces dirigía desde el banquillo Luis Enrique. El combinado español no pasó de las ronda de octavos, en la que fue eliminado por Marruecos en una tanda de penaltis fatídica para los intereses de La Roja.

Eric y Gavi, en un entrenamiento de la selección española / JuanJo Martín / EFE

El central vivió desde dentro una derrota muy dolorosa porque, a las primeras de cambio, se quedó sin aquello por lo que había esperado tanto tiempo, disputar un Mundial. Lo curioso es que, desde entonces, y por diferentes circunstancias, Èric Garcia no ha vuelto a vestir la camiseta de la selección española, por lo que existía la duda de si estaría finalmente en la convocatoria de 26 futbolistas que Luis de la Fuente ha hecho pública este lunes.

Cuando su nombre ha sonado mientras se comunicaba la lista, una de las personas más felices ha sido el blaugrana, que ha visto recompensado todo su trabajo y esfuerzo durante estos cuatro años para regresar a una convocatoria de la absoluta y, además, lo ha logrado en el momento justo. Es cierto, sin embargo, que sí estuvo con la selección olímpica que ganó el Oro en París, pero esto es distinto, y así lo ha demostrado el canterano del Barça con un mensaje muy emotivo en sus redes sociales.

"Diciembre de 2022, eliminados del Mundial de Qatar. Esa fue la última vez que vestí la camiseta de la @sefutbol. Desde entonces tuve que tomar muchas decisiones y trabajar mucho sin hacer ruido para ser mejor, dentro y fuera del campo, para volver a jugar y competir por todo con mi club, y 4 años después, llega la oportunidad de poder vivir mi segundo Mundial. Más preparado y motivado que nunca para luchar por todo con este grupo de jugadores, y agradecido a todos los que me apoyan y ayudan a ser mejor cada día! #VamosEspaña".

Eric y Flick, en una imagen de esta temporada / Valentí Enrich

Sin duda, a motivación e ilusión no le va a ganar nadie porque Èric Garcia llega en un momento de su carrera deportiva en la que se ha convertido en indiscutible para el Barça de Hansi Flick, técnico que le ha convertido en una especie de extensión suya sobre el terreno de juego, ya sea como central, lateral o incluso en el centro del campo. Su polivalencia, seguro, también ha sido una de las razones para que De la Fuente cuente con él.