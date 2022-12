¿Quién puede ser el 'señalado' de Luis Enrique?

El ya exseleccionador sorprendió a todos confesando que "cambiaría a un jugador y pondría a otro" una vez terminado el Mundial El asturiano no quiso ahondar más en el asunto ni hacer escarnio público de esa pieza que, parece, le decepcionó durante la concentración

Luis Enrique si algo no tiene en la lengua, son pelos. El técnico asturiano es directo, claro y, en ocasiones, hasta demasiado áspero a la hora de explicar o de dirigirse a alguien para decirle algo. Para lo bueno o para lo malo, el que le quiera (toman nota los próximos clubes que se puedan interesar por él, que no serán pocos) tiene que aceptar ese 'pack'. En su charla de este lunes con Ibai Llanos, 'Lucho' charló sobre muchos aspectos de la Copa del Mundo y de su paso por Qatar. Y sorprendió especialmente una de sus confesiones.

"De los 26 futbolistas que llevé al Mundial, dejaría uno fuera y llevaría a otro. Ahora lo puedo decir, aunque no diré a quién dejaría ni a quién cogería. Hay uno a quien me hubiese gustado llevar y otro al que llevé y lo que vi no era lo que esperaba". Sin embudos. Prefirió Luis, eso sí, no sacar a la luz el nombre para evitar escarnio público. Pero también es cierto que también pudo evitar dejar caer el comentario a toro pasado. Y quiso reseñarlo.

CINCO JUGADORES CON 0 MINUTOS

Echando un vistazo al plantel de 26 futbolistas, no jugaron ni un minuto. Ni Hugo Guillamón, ni Eric Garcia, ni Yeremi Pino, ni Robert Sánchez ni David Raya (estos últimos, porteros) disputaron un solo minuto. Sarabia jugó 3'. Ansu Fati, 46'. Los integrantes de La Roja que menos acción vieron en la cita en Qatar. No tiene porque estar el 'señalado' entre ellos. Pero sí es verdad que no tiene mucha lógica que esté entre los que más acción vieron. Porque si decepcionó de tal manera al asturiano no tiene mucho sentido que fuera muy protagonista.

Es muy complicado hacer elucubraciones y posiblemente ni acabe saliendo a la luz la resolución del misterio. También podría ser que el supuesto integrante fallara a Lucho ya hacia el final del campeonato. Pero bastante gordo tuvo que ser para que el exseleccionador acabara así de quemado con él. Siendo que poquísimas veces (ninguna que recordemos) ha señalado de esta forma a uno de sus 'soldados'.