Semedo: "¿Lamine? Cuando yo estaba en el Barça se hablaba de Ansu Fati"

Nélson Semedo aún no ha sido titular en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero sí que está siendo una pieza importante para Roberto Martínez desde el banquillo. El exjugador del FC Barcelona, actualmente en el Fenerbahce, ha disputado 90 minutos entre los tres partidos que ha jugado. Solo se quedó sin participar en la última jornada de la fase de grupos, contra Colombia.

Portugal se enfrentará a España en los octavos de final de la Copa del Mundo y, a pesar de que la Roja cuenta con ocho futbolistas del Barça en su plantilla, Semedo abandonó el Spotify Camp Nou en 2020 y es por ello que no coincidió con la mayoría de ellos. De hecho, en los tres años que defendió la camiseta blaugrana ni se hablaba del actual '10' culé, Lamine Yamal.

“La verdad es que no escuché nada sobre él. Era demasiado joven y nosotros ya teníamos un joven crack que acababa de llegar a la plantilla: Ansu Fati. Lamine era muy joven", ha declarado el lateral derecho antes de dejar claro que él y sus compañeros se equivocarán si solo piensan en el genio de Rocafonda. "Tenemos que parar a España como equipo. Lamine es una perla y puede ser determinante, pero hemos demostrado que tenemos plantilla para competir contra ellos”, ha opinado.

"Lamine es un jugador fantástico y tiene un potencial enorme, pero si nos centramos en Lamine tendremos muchos problemas. España tiene otros futbolistas que pueden marcar la diferencia. Estaremos pendientes de todos. Tenemos que pensar en nosotros y tener las ideas claras", ha sentenciado.