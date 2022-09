La selección volverá al '9' en la final ante Portugal

Morata será la punta de lanza frente a los lusos después de no participar ante Suiza España juega mejor con un delantero centro de referencia y Lucho se guardó esta carta

Luis Enrique aprovechó el comodín que significaba el partido de La Romareda ante Suiza para realizar una probatura importante. El técnico tenía asumido que la Roja se la jugaría en Portugal -daba por hecho el triunfo luso en Praga- y que el resultado frente a los suizos tendría una importancia relativa. Por ello, se guardó su mejor baza en ataque, Álvaro Morata, para el partido en Braga.

Azpilicueta y Morata, en la selección española | JAVIER BELVER

España debe ganar para estar en la Final Four de junio del 2023. No le vale ningún otro resultado. El técnico ya anunció que arriesgaría, una tónica habitual en realidad, y en esta ocasión jugará con un ‘9’ nato como es Morata. El seleccionador explicó que el ariete del Atlético de Madrid está en perfectas condiciones y si no jugó, ni tan siquiera calentó frente a Suiza, fue por motivos tácticos. “Está jugando muy bien esta temporada”. añadió. Por tanto, quedó claro que se reservaba esta baza para el encuentro crucial ante los portugueses.

Defensa de Asensio

Lucho defendió el papel de Marco Asensio ante los suizos para intentar crear desconcierto a los centrales suizos. Le salió bien solo a medidas porque originó la jugada del gol, pero en el resto del partido le costó efectuar la función habitual de un ‘9’ en la Roja.Morata, en cambio, conoce mejor el oficio. Pivota en la zona de tres cuartos para oxigenar el juego y permite la incursión tanto de los interiores como de los laterales.

Es una figura esencial y, por ahora, solo Dani Olmo, en la semifinal de la Eurocopa ante Italia, interpretó de manera parecida. Por ello, Lucho siempre ha contado con Morata, incluso en sus peores momentos. Oyarzabal es otro elemento que ha funcionado ocasionalmente de ‘9’, pero se está recuperando de una grave lesión y parece difícil que llegue al Mundial.

Morata, además, ha marcado goles importantes, como el que cerró la clasificación para el Mundial ante Suecia o el que permitió ganar a Croacia en los octavos de final de la Eurocopa, así como anotar el tanto que forzó la prórroga frente a Italia, si bien el desenlace fue fatídico para él al fallar una pena máxima en la tanda decisiva.

Más cambios

La entrada de Morata no será el único cambio ya que Luis Enrique, fiel a su estilo, pretende refrescar algunas posiciones. Dani Carvajal apunta al lateral derecho, por ejemplo, mientras que Rodri, con un estado físico imponente, podría tener cabida en la medular. Su presencia podría relegar a Busquets, aunque Luis Enrique a veces los ha juntado situando al futbolista del Manchester City de interior. Tampoco es descartable que Koke tenga presencia.

Ello provocaría que uno de los dos ‘jugones’ del Barça se quedara en el banquillo: Gavi completó los 90 minutos ante Suiza y Pedri fue relevado en el tramo final. Lucho quiere ante todo que sus jugadores vuelen en el campo