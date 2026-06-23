La selección no teme el mal de altura

El mal de altura es de una de las amenazas para la selección español en el partido que cierra el Grupo H de la primera fase del Mundial 2026. Sin embargo, el staff técnico español ha estudiado esta cuestión y no temen que deba afectar al rendimiento de los futbolistas en Guadalajara (México) en el duelo ante Uruguay.

El equipo jugó en circunstancias peores el amistoso en Puebla ante Perú a 2.100 metros y lo superó sin acusarlo en exceso en lo que fue una prueba de lo que se podían encontrar durante la Copa del Mundo en Guadalajara.

España viaja dos días antes a la ciudad mexicana, como así exige la FIFA, y se entrenará en el Sport Arena la jornada anterior al choque para tener una primera toma de contacto. No se espera que los jugadores sufran mareos ni cualquier tipo de trastorno por ejercitarse a una altura, donde en territorio español no se juegan nunca partidos de élite. Madrid, por ejemplo, está a 800 metros por encima del nivel del mar.

Luis de la Fuente ha preparado de forma minuciosa el partido ante Uruguay / Lavandeira jr / EFE

Desde el staff están muy tranquilos y ven a los jugadores preparados para afrontar estas circunstancias que, al final y al cabo, serán las mismas con las que disputará el duelo Uruguay que se ha preparado al nivel del mar en Playa del Carmen (México) y ha disputado sus dos primeros partidos a nivel del mar como es Miami.

Por otro lado, se esperan unos 25 grados de temperatura en Guadalajara, con opción a lluvia, por lo que la temperatura tampoco será excesiva y se podrá jugar sin problemas, con la pausa de hidratación obligatoria incluida.

Todo preparado

España, por tanto, lo tiene todo controlado y preparado para afrontar el encuentro en el que se juega el primer puesto del grupo. La Roja tendrá suficiente con un empate para ocupar esta posición, siempre y cuando Cabo Verde no logre una goleada por más de cuatro goles ante Arabia Saudí, que aún cuenta con opciones de clasificarse para la siguiente fase.

Uruguay se la jugará ante España después de empatar frente a Cabo Verde / Alberto Estevez / EFE

La expedición española quiere el primer puesto por cuestiones deportivas, para evitar el cruce con Argentina o México, y también por logísticas ya que el desplazamiento sería más cómodo a Los Ángeles y ya sabría que su ruta hasta la final solo pasaría por la localidad californiana y Dallas.

Todo ello para llegar a Nueva Jersey el 19 de julio, donde se disputa la gran final del campeonato del Mundo y donde España aspira a bordar su segunda estrella en el pecho.