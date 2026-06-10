La Selección regula fuerzas en Chattanooga: Lamine y Nico se machacan para llegar al debut ante Cabo Verde

La selección española ya se encuentra al completo en su campo base de Chattanooga, en el estado de Tennessee, gestionando los esfuerzos a las puertas del debut en el Mundial el próximo 15 de junio ante Cabo Verde. Tras el exigente viaje y la victoria frente a Perú por un gol a tres en Puebla, el cuerpo técnico liderado por Luis de la Fuente ha diseñado un plan específico que combina el descanso necesario para unos y el trabajo a contrarreloj para otros.

Un descanso necesario tras la paliza de México

Los futbolistas que se desplazaron a México en un viaje/partido exprés de apenas veintiocho horas aterrizaron en tierras estadounidenses a primera hora de la mañana de este martes. Tras una jornada sin entrenamientos, el cuerpo técnico ha determinado que la plantilla disfrute también de un día de descanso completo este miércoles.

El objetivo primordial del 'staff' es resetear físicamente a los jugadores y asimilar el cambio horario tras regresar por la noche en avión. Esta tregua competitiva permitirá que recuperen fuerzas antes de enfocar, ya al cien por cien a partir del jueves, la preparación táctica para el estreno en Atlanta, ciudad situada a poco más de dos horas por carretera del hotel de concentración.

Trabajo a contrarreloj en el cuartel general

La otra cara de la moneda se vive en las propias instalaciones de Chattanooga. Mientras el grueso del grupo descansa, los tres futbolistas que no viajaron a tierras mexicanas continúan trabajando sin tregua. Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz se quedaron en el cuartel general con el único objetivo de acelerar su puesta a punto.

Estos jugadores se están machacando sin descanso para superar sus respectivas lesiones musculares y demostrar que están listos. El reto es mayúsculo: buscan como mínimo entrar en la lista de Luis de la Fuente de cara a ese primer partido del torneo.

Víctor Muñoz celebra su gol a Serbia con la selección española. / Andreu Esteban / Efe

La evolución de la enfermería: dos optimismos y una incógnita

Dentro de la enfermería, los plazos y las sensaciones son distintos para cada jugador. Lamine Yamal y Nico Williams son los que muestran una evolución más optimista, ya que sus procesos de recuperación avanzan a muy buen ritmo. Ambos extremos se encuentran muy cerca de reincorporarse a la dinámica del grupo y cuentan con serias opciones de tener minutos en el debut ante Cabo Verde.

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Por su parte, la situación de Víctor Muñoz requiere un punto más de prudencia. El futbolista sigue ejercitándose al máximo para apurar sus opciones, pero a seis días del estreno mundialista, su presencia en la convocatoria definitiva para el encuentro de Atlanta sigue siendo la principal incógnita para el seleccionador nacional.