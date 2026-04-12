La Selección ya está en Londres para intentar el asalto de Wembley

La selección femenina española ya está en Londres en donde disputará el tercer partido de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027. Las jugadoras de Sonia Bermúdez afrontarán el que sin duda es el duelo más difícil e importante de esta fase, frente a su gran rival Inglaterra en el grupo A3. Será este martes, con un escenario de ensueño como el estadio de Wembley y a partir de las 20.00 horas.

España ha preparado de manera concienzuda este encuentro desde que la seleccionadora Sonia Bermúdez diera a conocer la lista de convocadas el día de Viernes Santo con nada mens que diez azulgranas. Poniendo fin a una semana de trabajo, la Selección viajó esta tarde desde Madrid y tras poco más de dos horas de vuelo aterrizaba en el aeropuerto de Londres-Luton pasadas las seis y media de la tarde, hora local (las siete y media del domingo en la Península Ibérica) para dirigirse a su hotel de concentración donde, quedarán alojadas hasta el partido.

Entrenamiento previo

Antes, a resguardo de miradas indiscretas que pudieran desvalar los palnes de la Selección para medirse a las 'pross', hubo una última práctica. Pasadas las once de la mañana, las internacionales se calzaron las botas y saltaron al césped del campo D de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para seguir un entrenamiento largo e intenso a las órdenes de la seleccionadora Sonia Bermúdez y su staff, según informaron desde Sefútbol.

Un momento de la sesión de entrenamiento de la selección española femenina en Las Rozas / RFEF

La sesión preparatoria culminaba la semana de intenso trabajo centrado en el importante partido frente al combinado que entrena Sarina Wiegman de este martes en un escenario tan mítico y colosal como es Wembley, un partido que Bermúdez ha preparado de manera concienzuda. Antes la seleccionadora había dispuesto que sus jugadoras trabajaran la fuerza en el gimnasio.

Ya en el campo de entrenamiento, las internacionales de Sonia Bermúdez disputaron los partidillos y ejecutaron cada ejercicio con la máxima concentración e intensidad, demostrando que el Inglaterra-España del martes, además de ser ya un clásico del fútbol mundial, es más que un partido para Alexia Putellas y sus compañeras por las diferentes cuentas pendientes de los duelos anteriores. Con todo, no solo se trabajó la fuerza en el gimnasio y al intensidad en el césped; también se cuidaron los aspectos técnicos y tácticos con y sin balón conscientes del nivel de las rivales, vigentes campeonas de Europa tras imponerse a España en la fatídica tanda de penaltis.

Después, Ucrania

El partido, correspondiente a la jornada 3 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027, se disputará a partir de las 20.00 horas en el ya mencionado estadio de Wembley y puede ser clave de cara a la clasificación para el Mundial Femenino de Brasil 2027. Con todo, todavía restará un segundo compromiso en este parón de selecciones, aunque esta vez más asequible y en casa: frente a Ucrania en el Nuevo Arcángel de Córdoba el 17 de abril a las 18.30 horas.

La agenda de la selección española para este lunes tiene previsto que Sonia Bermúdez y alguna de sus jugadoras atienda a los medios de comunicación sobre el medio día antes de dirigir la última sesión preparatoria en el mismo césped de Wembley (12.30 horas) para que sus futbolistas tengan las primeras sensaciones en el escenario del trascendental encuentro.