La selección española ya tiene sede para el Mundial 2026

La ciudad estadounidense de Chattanooga, en el Estado de Tennessee, será el campo base de la selección española durante la primera fase del Mundial 2026 que se va a celebrar en México, Canadá y Estados Unidos. Sede del condado de Hamilton, cuenta con una población de 190 mil habitantes y se sitúa junto al río Tennessee y la mítica montaña Lookout.

El equipo de Luis de la Fuente se alojará en el Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown y como centro de entrenamiento se utilizarán las instalaciones de Baylor School. Unas instalaciones de alto rendimiento deportivo, catalogadas entre las mejores de USA. Además, ya cuenta con experiencia con equipos de fútbol como en el pasado Mundial de Clubes cuando acogieron al conjunto neozelandés del Auckland City FC.

España disputará sus dos primeros partidos del Mundial en Atlanta contra Cabo Verde y Arabia Saudí los días 15 y 21 de junio, respectivamente. Y cerrará la primera fase contra Uruguay en la ciudad mexicana de Guadalajara el día 27. Las siguientes sedes de la Selección para las rondas eliminatorias, en caso de lograr la clasificación, dependerán de su posición final dentro del Grupo H donde quedó encuadrada tras el sorteo celebrado en Washington tal y como determinó FIFA.

La localidad sureña, que será la casa de la Selección durante las primeras semanas del torneo, es mundialmente conocida por la canción de 1941 'Chattanooga Choo Choo', compuesta por Harry Warren y Mack Gordon y popularizada por la orquesta de Glenn Miller. Fue la primera canción en la historia en recibir un disco de oro.