La selección española llega al desayuno con una edición especial que trae premios

TostaRica y la Selección española se han unido en una colaboración muy especial que llevará la pasión por la Roja la los aficionados a través de una edición de galletas

Ferran y Lamine, en Konya

SPORT.es

TostaRica se ha unido a la selección española en una colaboración que busca llevar el ambiente de La Roja directamente al desayuno de miles de hogares en España. El resultado es una edición especial que mezcla alimentación, entretenimiento y la pasión por el fútbol con una propuesta pensada para los más pequeños.

La nueva colección llega bajo el nombre de TostaRica LA ROJA y presenta una novedad muy reconocible desde el primer momento: las galletas incorporan dibujos de los jugadores de la Selección española. De esta manera, cada paquete se convierte en una pequeña sorpresa para el consumidor.

La iniciativa estará disponible en todas las variedades de la marca. La edición especial podrá encontrarse en Original, Fibra, Choco Leche, Choco Blanco, Chocoguay y Mini Go, manteniendo así el formato conocido por los compradores, pero con una imagen completamente ligada al universo de la selección nacional.

Tosta Rica y la Roja unen sus caminos

Tosta Rica y la Roja unen sus caminos / ATREVIA

En la parte trasera de los envases se incluyen las llamadas TostaStars, unos recortables con los jugadores que permiten a los consumidores montar su propia alineación.

Algunos packs esconden TostaStars ganadoras, identificadas con la imagen de un trofeo. Quienes encuentren una de estas unidades podrán acceder a camisetas oficiales de la Selección española, uno de los reclamos más potentes de toda la campaña.

TostaRica no solo busca renovar su presencia en el lineal, sino también asociarse a un territorio emocional de enorme impacto. La selección española sigue siendo una de las marcas deportivas con mayor capacidad de arrastre en España, y su presencia en un producto tan reconocible puede convertir esta edición en una propuesta con fuerte tirón comercial.

