La selección española sub-19, a por el liderato contra Alemania

La selección española sub-19 se enfrenta este sábado 4 de julio a las 15 horas a Alemania, segunda con los mismos puntos que la 'Roja'. Ambos combinados ya han hecho los deberes antes de arrancar la última jornada de la fase de grupos del Europeo, pues ya están clasificados para las semifinales y, por tanto, también para el Mundial sub-20, que se disputará el año 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.

España, con un balance de diez goles a favor y cero en contra, se juega el liderato de su grupo, tras vencer por 0-7 a la anfitriona Gales y deshacerse de Dinamarca en el segundo duelo por 3-0. El combinado germano, por su parte, sufrió más con los daneses, a los que ganó 4-3 en el debut, mientras que venció 0-4 a los galeses.

Hugo inauguró el marcador de la sub-19 contra Dinamarca / UEFA

Para el duelo decisivo, Gallardo podrá contar con los azulgranas Xavi Espart y Andrés Cuenca. El lateral, que actúa de mediocentro con la sub-19, ha disputado hasta ahora 154 minutos, en los que ha marcado un gol. Por su parte, el central, cedido en el Sporting, ha jugado 119 minutos en el torneo, aunque en el segundo partió como suplente de Jorge Salinas, objeto de deseo del FC Barcelona y cuya cláusula de rescisión ha incrementado hasta los 16 millones de euros.

Por otro lado, Quim Junyent, canterano del Barça y que recientemente ha firmado libre con el Almería, también perdió protagonismo en el segundo partido, en el que entró al terreno de juego en el minuto 75 tras disputar los 90' del primer encuentro. En 105 minutos de juego, el centrocampista de Balsareny suma un gol y dos asistencias.

Con un empate, la selección española sub-19 aseguraría su primera plaza de grupo y, a priori, un rival más asequible en las semifinales. En el otro grupo, todavía por definir, Ucrania e Italia ya están clasificadas antes de enfrentarse entre ellas este domingo día 5.