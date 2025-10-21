SELECCIÓN (F)
La selección española se entrena con Jenni y Mapi, pero sin Alexia
Las dirigidas por Sonia Bermúdez se ejercitaron por segundo día consecutivo para preparar las semifinales de Nations League
Después del baño de masas de ayer en el primer entrenamiento dirigido por Sonia Bermúdez, donde las vueltas de Mapi León y Jennifer Hermoso eran la principal novedad y el mayor reclamo para el público, la selección española femenina ha vuelto a entrenarse, esta vez a puerta cerrada.
Tras el gran recibimiento por parte de la afición en el entrenamiento a puerta abierta en las Rozas, las internacionales han saltado hoy al verde del Campo A de La Ciudad del Fútbol, en la preparación de cara a las semifinales de la UEFA Women's Nations League ante Suecia.
Dos vueltas sonadas, pero una baja importante
Si la principal novedad ayer fueron la vuelta de ambas jugadoras a 'La Roja', la gran sorpresa para las 1000 personas que había en las gradas era que Alexia Putellas se retirara al inicio. En el día de hoy y sin la presencia del público, la de Mollet del Vallés ha vuelto a causar baja y tampoco se ha ejercitado junto al resto de sus compañeras.
Más allá de que no parece haber ningún percance grave con la azulgrana, pues todo apunta a una pequeña sobrecarga en el cuádriceps, lo cierto es que la proximidad del próximo choque ante Suecia pone en entredicho su titularidad.
Preparación para llegar a la final de la Women's Nations League
En este parón internacional de octubre, las actuales campeonas del mundo buscan poder clasificarse a la final de la UEFA Nations League Femenina, que se disputará a doble partido entre el próximo 28 de noviembre y el 2 de diciembre. Las internacionales por España podrían ganar la segunda edición de esta competición, tras proclamarse campeones de la primera en 2024 con goles de Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey.
Para poder llegar a esa instancia final, las españolas deberán superar a doble partido a la Selección de Suecia en semifinales, cuya ida se disputará el viernes 24 de octubre en Málaga a las 20:00, y cuya vuelta se celebrará el martes 28 a las 19:00, en Gotemburgo.
El conjunto dirigido por Sonia Bermúdez, pendiente del estado físico de Alexia, volverá a entrenarse a puerta cerrada este miércoles en la Ciudad de las Rozas, en el que será el penúltimo entrenamiento antes del envite frente a las suecas.
- Atento Flick: lo de Sama Nomoko va muy en serio
- Freno de mano en el Barça con Marc Bernal
- Maldini desvela la clave de la victoria del Madrid y opina sobre el enganchón entre Vinicius y Nyom: 'Una jugada fronteriza
- Endrick la lía por las decisiones de Xabi Alonso
- Alerta en el Barça con Ferran, Raphinha y Christensen
- La reacción de Lewy a su lesión: 'Oh mierda, es un problema grave
- José María García, periodista, sobre Florentino Pérez: 'Lo que está haciendo el presidente del Madrid es lamentable y penoso
- Hansi Flick lo tiene claro: prioridad Champions