La selección española se entrena con Jenni y Mapi, pero sin Alexia

Después del baño de masas de ayer en el primer entrenamiento dirigido por Sonia Bermúdez, donde las vueltas de Mapi León y Jennifer Hermoso eran la principal novedad y el mayor reclamo para el público, la selección española femenina ha vuelto a entrenarse, esta vez a puerta cerrada.

Tras el gran recibimiento por parte de la afición en el entrenamiento a puerta abierta en las Rozas, las internacionales han saltado hoy al verde del Campo A de La Ciudad del Fútbol, en la preparación de cara a las semifinales de la UEFA Women's Nations League ante Suecia.

Dos vueltas sonadas, pero una baja importante

Si la principal novedad ayer fueron la vuelta de ambas jugadoras a 'La Roja', la gran sorpresa para las 1000 personas que había en las gradas era que Alexia Putellas se retirara al inicio. En el día de hoy y sin la presencia del público, la de Mollet del Vallés ha vuelto a causar baja y tampoco se ha ejercitado junto al resto de sus compañeras.

España completa la segunda sesión sin Alexia / SE Futbol

Más allá de que no parece haber ningún percance grave con la azulgrana, pues todo apunta a una pequeña sobrecarga en el cuádriceps, lo cierto es que la proximidad del próximo choque ante Suecia pone en entredicho su titularidad.

Preparación para llegar a la final de la Women's Nations League

En este parón internacional de octubre, las actuales campeonas del mundo buscan poder clasificarse a la final de la UEFA Nations League Femenina, que se disputará a doble partido entre el próximo 28 de noviembre y el 2 de diciembre. Las internacionales por España podrían ganar la segunda edición de esta competición, tras proclamarse campeones de la primera en 2024 con goles de Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey.

Para poder llegar a esa instancia final, las españolas deberán superar a doble partido a la Selección de Suecia en semifinales, cuya ida se disputará el viernes 24 de octubre en Málaga a las 20:00, y cuya vuelta se celebrará el martes 28 a las 19:00, en Gotemburgo.

España se da cita con Suecia en las semifinales de la Nations League Femenina 2025 / EFE

El conjunto dirigido por Sonia Bermúdez, pendiente del estado físico de Alexia, volverá a entrenarse a puerta cerrada este miércoles en la Ciudad de las Rozas, en el que será el penúltimo entrenamiento antes del envite frente a las suecas.