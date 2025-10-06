La selección española ya descansa en Las Rozas

Los jugadores convocados por Luis De la Fuente para el doble compromiso de la selección española ante Georgia y Bulgaria, partidos de la fase de clasificación para el Mundial del próximo año, ya se encuentran concentrados en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Entre ellos, cuatro jugadores del FC Barcelona: Cubarsí, Pedri, Dani Olmo y Ferran Torres.

Los jugadores han ido llegando durante la tarde a Las Rozas, con novedades como las de Pablo Barrios, Marcos Llorente y Borja Iglesias. El delantero del Celta es el sustituto del lesionado Lamine Yamal tras toda la polémica que se generó por la convocatoria del extremo azulgrana y el posterior parte médico del Barça anunciando que estará de baja entre dos y tres semanas.

Borja Iglesias a su llegada a Las Rozas / RFEF

El combinado español se ejercitará en la Ciudad del Fútbol hasta el próximo viernes, cuando pondrá rumbo hacia Elche, sede del primer partido ante Georgia el sábado 11. Tras el choque, los jugadores regresarán a Las Rozas y el lunes se trasladarán a Valladolid para jugar contra Bulgaria el martes día 14. Este martes, en la Ciudad del Fútbol tendrá lugar un entrenamiento de puertas abiertas para prensa y aficionados a partir de las siete de la tarde. Las gradas se abrirán una hora antes y podrán entrar aficionados hasta que estén llenas.

Dani olmo a su llegada a Las Rozas / RFEF

La lista de convocados de De la Fuente es la siguiente: Unai Simón, Remiro y David Raya (porteros); Marcos Llorente, Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Vivian, Cubarsí, Cucurella y Grimaldo (defensas); Zubimendi, Baena, Pedri, Mikel Merino, Aleix Garcia, Pablo Barrios, Dani Olmo (centrocampistas); De Frutos, Oyarzabal, Ferran Torres, Samu Omorodion, Yéremi Pino, Jesús Rodríguez y Borja Iglesias (delanteros).

Ferran Torres a su llegada a Las Rozas / RFEF

De la lista original se cayeron por lesión Lamine Yamal y Rodri, pero De la Fuente solo ha optado por sustituir al primero.