ElPozo Alimentación, nuevo patrocinador de la selección española

La Selección de España es actualmente la campeona de Europa, subcampeona de la Nations League, campeona de los Juegos Olímpicos y la situada como primera en el ranking FIFA. De esta manera, no es de extrañar que sea una de las grandes favoritas a alzar la Copa del Mundo en verano.

Gracias a su condición de gran candidata, así como a que la selección femenina sea también primera en el ranking FIFA y la actual campeona del mundo, múltiples marcas tratan de cerrar acuerdos de patrocinio con 'La Roja', es el caso de ElPozo Alimentación, que se suma a la lista de patrocinadores oficiales.

Patrocinador hasta 2030

Esta alianza suscrita entre la compañía española y la Selección se extiende hasta el 31 de diciembre de 2030, por lo que abarcará dos Mundiales y una Eurocopa en la categoría masculina y un Mundial y una Eurocopa en la femenina. Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española, no dejó pasar la oportunidad de valorar el acuerdo: "Hoy se unen tres números 1, nuestras selecciones nacionales, que ocupan este puesto en el ranking FIFA, en un momento histórico, y una empresa que también se sitúa en esta posición. Espero que esta gran alianza sea muy provechosa compartiendo juntos los valores del sacrificio, del buen hacer y de la búsqueda permanente de la excelencia".

En la misma línea apuntan desde la dirección de la empresa, con Rafael Fuertes y Juan Antonio Cánovas como encargados de comentar el trato: "Este patrocinio supone un impulso para ElPozo y tendrá un protagonismo especial en nuestras acciones durante los próximos años. Se trata de una gran oportunidad para reforzar el compromiso que tenemos con el deporte y transmitir los valores que forman parte de nuestra cultura corporativa". Finalmente, el director de Desarrollo de Negocio de la RFEF, Ramón Plaza, ha detallado que "pocas marcas representan tan bien la conexión entre el deporte, los hogares españoles y los valores de la Marca España como ElPozo, y su unión con la Selección refuerza nuestro objetivo de seguir fortaleciendo el vínculo con todos los aficionados".

De esta manera, ElPozo Alimentación se suma a marcas reconocibles como Legado Ibérico, BienStar, ExtraTiernos o King upp, las cuales estarán asociadas a la Selección durante sus concentraciones, activaciones comerciales o entorno digital a la vez que conecta con millones de aficionadas y aficionados seguidores del combinado nacional.