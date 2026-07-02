Glenn Nyberg, árbitro del España - Austria: el sueco de 37 años que pitó al Barça ya estuvo en la Eurocopa

Glenn Nyberg será el árbitro principal del partido de dieciseisavos de final del Mundial entre España y Austria, que se disputa este jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El colegiado sueco ya ha arbitrado dos partidos en esta edición, el Ghana-Panamá (1-0) y el Curazao-Costa de Marfil (0-2), en los que mostró tres cartulinas amarillas en cada uno.

El árbitro, de 37 años, ya fue designado para la Eurocopa 2024, en la que España se proclamó vencedora. En ese torneo, arbitró a la 'Roja' en la victoria por 1-0 contra Albania en la tercera jornada. Además, dirigió a la selección española en la ida de los cuartos de final de la Nations League frente a Países Bajos, un choque que terminó con empate 2-2 y donde expulsó al neerlandés Hato por una dura entrada a Cucurella.

Glenn Nyberg, en la idea de las semifinales de la Nations League entre Países Bajos y España / EFE

A lo largo de su trayectoria internacional ha dirigido 17 partidos de Champions, cinco de ellos en la última edición. Nyberg arbitró el Newcastle - Barça de la fase de grupos, que terminó con victoria por 1-2 para los azulgranas con doblete de Rashford, mientras que este año también dirigió el empate a tres entre el Brujas y el Atlético correspondiente a la ida de los playoffs de la Champions. Por otro lado, fue el encargado de impartir justicia en la ida de los cuartos de final de la Europa League entre el Friburgo y el Celta, que ganaron los alemanes por 3-0.

En la temporada 2024/25, pitó al Real Madrid en la victoria de los blancos por 5-1 contra el Salzburgo en la jornada 7 de la fase de grupos. En ese mismo curso, arbitró la vuelta de las semifinales de la Conference entre Fiorentina y Betis, que clasificó a los andaluces para la final tras el empate a dos.

Peor suerte con los clubes españoles

Su primera toma de contacto con un club español tuvo lugar en la 2023/24, cuando dirigió el Sevilla - Arsenal de la jornada 3 de la fase de grupos, con victoria londinense por 1-2. En total, un balance de tres victorias, tres empates y dos derrotas con clubes o combinados españoles.

Para el España-Austria de los dieciseisavos de final del Mundial, el árbitro sueco estará acompañado en las bandas por sus compatriotas Mahbod Beigi y Andreas Soderkvist, el mauritano Dahane Beida como cuarto árbitro y el camerunés Elvis Noupue actuará en calidad de reserva.