La selección ya está camino de Estados Unidos

La selección española ya está volando rumbo a Estados Unidos. La expedición española, con 8 jugadores del FC Barcelona, ha cogido el avión con el lema de "despega un equipo, vuela un país" de Iberia para instalarse ya en tierras norteamericanas.

España ha partido dirección a Nashville, desde donde se trasladará a Chattanooga (Tennesse), sede de la concentración. La llegada a Nashville está prevista sobre las 19.30 hora española, a lo que habrá que añadir unas dos horas más hasta Chattanooga y el equipo ya pueda cenar en el hotel de concentración en el que pasará los próximos 20 días.

La selección entrenará el sábado en doble sesión en la Baylor School, unas instalaciones espectaculares, y repetirá el domingo por la mañana antes de viajar por la tarde a Puebla (México), donde disputará el segundo de los amistosos frente a Perú el lunes.

El encuentro se disputará en el estadio Cuauhtémoc a las 4.00 horario peninsular español y se espera que Luis de la Fuente ya ponga en liza un once más reconocible para afrontar el primer partido del Mundial, del 15 de junio en Atlanta frente a Cabo Verde.

Tras el encuentro, el equipo vuelve a Chattanooga y la jornada del martes estará organizada para cumplir con los protocolos de la FIFA como son las fotografías oficiales de los jugadores.