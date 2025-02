Montse Tomé asume la responsabilidad de no convocar a Jenni Hermoso tras el Mundial: "No fue un castigo"

La actual seleccionadora de la selección femenina, Montse Tomé, asumió en la Audiencia Nacional, en el juicio al expresidente de la Federación de Fútbol Luis Rubiales por el beso que dio a Jenni Hermoso, la "absoluta responsabilidad", junto a su equipo técnico, de no haber convocado a la jugadora en la primera convocatoria tras la final del Mundial de 2023 por motivos deportivos y por la tensión mediática que se vivía, lo que significó negar uno de los argumentos de las acusaciones, que lo consideran una especie de represalia. "No fue un castigo", aseguró Tomé.

Tomé ha sido una de los tres testigos previstas en la quinta jornada del juicio en el que también se sientan en el banquillo por coacciones el exdirector deportivo de la Selección masculina Albert Luque, el anterior entrenador de la femenina, Jorge Vilda, y el exjefe de marketing de la RFEF Rubén Rivera. Cada uno de ellos se enfrenta a año y medio de cárcel, mientras que Rubiales, a dos años y medio de prisión por ese delito y otro de agresión sexual.

La actual entrenadora de la Selección femenina de fútbol era la número dos de Vilda durante el Mundial de 2023, y ha asegurado que fue él quien le pidió que asistiera a la asamblea convocada "a mayor gloria de Rubiales", en palabras de la fiscal, del 25 de agosto, donde se esperaba su dimisión, pero se reafirmó en el cargo. Tomé declaró que aún no sabía por qué se lo había pedido, porque nunca había ido y, además, se encontraba de vacaciones. "¿Se sintió incómoda yendo?", preguntó la fiscal. "Sí, mucho", respondió la testigo.

Tomé señaló que ella no presenció el beso a Jenni Hermoso y que no habló con la jugadora sobre lo sucedido hasta el 28 de agosto, ya una vez en España, porque no era consciente de las dimensiones que estaba adquiriendo y no comentó con nadie lo ocurrido. Pero asumió la "absoluta responsabilidad" de que el 18 de septiembre Jenni Hermoso no estuviera entre las convocadas, porque "ya no tenía relaciones" con Vilda, aunque hubiera llegado "de su mano" a la federación.

Como la entrenadora había sido propuesta por la defensa de Rubiales, el abogado de Jorge Vilda preguntó si después de que preguntara la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, y el resto de acusaciones, volvería a haber un turno para las defensas, a lo que el magistrado central de lo Penal de la Audiencia, José Manuel Fernández-Prieto, no se anduvo por las ramas: "Ya está viendo que las declaraciones están siendo bastante insulsas, señor letrado".

Y ello pese a la insistencia de la fiscal sobre los motivos por los que Hermoso no fue convocada, cuando había sido una de las mejores jugadoras del Mundial. La testigo explicó que "selecciona a las jugadoras por motivos deportivos" y que solo había participado con su equipo "tres y siete minutos" en dos partidos en ese tiempo. Añadió que Hermoso "estaba viviendo una situación muy desagradable" con mucha "presión mediática", había jugadoras "que estaban mejor" y todo "influye en el rendimiento".

El magistrado recordó a Durántez que no se está "enjuiciando a la testigo", que no comparece "como acusada, sino como testigo" y que si Hermoso fue convocada o no "no afecta" a lo que se juzga. Las preguntas de la acusación que ejerce la abogada María José López, en nombre de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), en las que se interesaba por el protocolo antiacoso de la Federación, que la testigo decía desconocer, fueron zanjadas con ironía por el juez: "¿Le pegamos para que diga lo que usted quiere?"

El primero en comparecer ante el juez había sido el 'conseller' de Presidencia y Deportes del Consell de Ibiza, Salvador Losa, y la última la esposa de Rubén Rivera, Alejandra Hernández Guevara, ambos a petición de la defensa del exdirector de marketing con el objetivo de negar que presionara a la jugadora. El primero explicó que el viaje se había acordado antes de que se ganara el Mundial y con los gastos corrieron los empresarios y las instituciones de Ibiza y la segunda aseguró que no vio a su marido acercarse a Hermoso en ningún momento.