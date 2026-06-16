Scaloni advierte a Argentina: "No hay que confiarse, ya hemos visto lo de España..."

Lionel Scaloni no se fía ni un pelo de Argelia. Los precedentes no se lo permiten. Ni los propios ni los ajenos. Argentina no quiere repetir derrota en un debut mundialista, aunque la última terminase convirtiendo a la Albiceleste en campeona del mundo.

El seleccionador argentino, en la rueda de prensa previa a su estreno en Estados Unidos, México y Canadá, avisó del potencial del conjunto africano y le echó un cable a Luis de la Fuente tras el batacazo de España.

No pudo La Roja arrancar su andadura con una victoria frente a Cabo Verde, que rescató un sorprendente empate que deja a España en muy mal lugar. Pero Scaloni salió al paso: "No es fundamental el primer partido, más allá de que es importante".

Sabe el seleccionador de Argentina que caer en la primera jornada no es ningún drama, por eso quiso destacar los partidos de dos de las favoritas, España y Brasil: "Argelia es un rival similar a Marruecos. Lo que pasó en Brasil-Marruecos puede ser un buen ejemplo. No hay que confiarse. Ya hemos visto lo de España: no hay rival fácil. A nivel de selecciones es así. Todas han hecho méritos para estar acá”.

Mundial 2026: España - Cabo Verde, en imágenes / EFE

Messi y Julián, preparados

Preguntado luego por la presencia de sus dos grandes estrellas, Leo Messi y Julián Álvarez, Scaloni trasladó noticias positivas. "Leo está bien. Todo el mundo lo quiere ver en una cancha, todos lo queremos ver jugar. Siempre ha sido fundamental y ahora lo será aún más. Y se le ve bien", dijo sobre el '10'.

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Y sobre Julián, aseguró tener claro "el tema en el tobillo que tenía Julián". "Hoy está bien. Ha dado sus frutos la recuperación. Para mañana está disponible y es una opción más", añadió el técnico.