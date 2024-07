La satisfacción de Miguel Gutiérrez: Gol y debut olímpico en su cumpleaños frente a República Dominicana

Miguel Gutiérrez, lateral izquierdo de la selección española olímpica, fue el autor del tercer tanto en la victoria contra República Dominicana (1-3) en un partido en el que, dijo, jugaron “de menos a más” y tras el que lograron una clasificación “muy importante” a cuartos de final de París 2024. “Era un partido que había que trabajarlo. Que se seque el campo no nos beneficia mucho porque somos un equipo de jugar; pero no hay excusa. Hemos jugado de menos a más, el equipo ha dado la cara y vamos a seguir mejorando de cara a lo que viene”, manifestó en zona mixta. “Poco a poco vamos cogiendo esa forma física, porque venimos de pretemporada, y vamos a ir mejorando”, añadió.

Miguel Gutiérrez celebró su 23 cumpleaños con gol. Eso sí, con suspense por una revisión de tres minutos en el VAR para analizar si estaba o no en fuera de juego. “No hemos celebrado mucho mi gol porque han estado revisándolo tres minutos y no sabíamos si era o no. Pero, mira, por suerte ha sido gol y hemos podido ganar el partido. Seis puntos y queda conseguir otros tres el martes. Lo bueno es que estamos clasificados y eso es muy importante”, dijo.

“Si no la remataba se quedaba atrás y la he rematado, no sabía si estaba en fuera de juego o no. Otro día sería fuera de juego, hoy es mi cumpleaños y, casualidad o no, hoy ha entrado y no ha sido fuera de juego”, añadió.

Miguel Gutiérrez dedicó el gol a su abuelo, fallecido hace unos años. “Mis logros van para mi abuelo, que en paz descanse, porque falleció hace unos años y todo va para él”, aseguró. Por último, se mostró orgulloso de haber debutado en unos Juegos Olímpicos con España: “Tenía muchas ganas de poder salir, de poder vestir esta camiseta y defender a mi país, que es lo más bonito que puede tener un jugador español”.