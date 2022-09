Sarabia: "Nos hemos ganado el crédito; vamos a ir a ganar"

El futbolista del PSG ha atendido a los medios de comunicación en la previa de la 'final' contra Portugal El atacante fue titular frente a Suiza a pesar de apenas haber tenido protagonismo en su club en este arranque de curso

España necesita ganar sí o sí para estar en la Final Four de la UEFA Nations League. El inesperado tropiezo en casa ante Suiza (1-2) ha dejado a los de Luis Enrique sin margen de error. En Braga, este martes (20:45), se libra la enésima 'batalla' con el combinado luso en los últimos tiempos. Tras Luis Enrique, ha hablado el futbolista del PSG Pablo Sarabia en rueda de prensa.

"Veo un partido muy disputado como los anteriores que hemos jugador contra Portugal. Son partidos con mucha dificultad, porque somos dos selecciones con distinta idea, pero muy potentes. Ellos con más individualidades. Vamos a hacer lo posible para ganar", ha asegurado Sarabia.

"Es una final para nosotros. Queremos estar en esa fase final. Sabemos el potencial que tiene Portugal. Nos estamos preparando bien, porque cualquier partido de grupo tiene unas dificultades enormes. Eso nos viene bien para mejorar la preparación para fases finales, que es lo que queremos todos. Nos vamos a encontrar un equipo muy duro y con mucha calidad técnica, pero intentaremos hacer muchas cosas bien, porque queremos llegar a esa final four antes de ir al Mundial", analiza el jugador del PSG.

FAVORITOS PARA CATAR

Sobre sus favoritos para el Mundial, valora que "no me quedo con favoritos concretos. Hay selecciones que están haciendo muy buenos registros, pero todos los que están en el Mundial han hecho bien las cosas. Nosotros podemos estar entre los favoritos, pero no tenemos que equivocarnos y pensar en eso, lo que tenemos que hacer es prepararnos para las situaciones límite que nos vamos a encontrar. Lo mejor es centrarse en el próximo partido".

Le está costando entrar esta temporada a Sarabia en el PSG: "No creo que me afecte. Entreno de la mejor forma posible. Lógicamente no compites como en los partidos, pero cualquier equipo ganador necesita rotaciones y voy a jugar. Prepararé de la mejor forma posible el Mundial".