Santi Denia: "No tendría dudas, conmigo Eric Garcia iría al Mundial"

Santi Denia, 52 años, conoce como pocos a Eric Garcia. Juntos fueron campeones olímpicos, ganaron el campeonato de Europa sub-17 y sub-19 y el de Martorell siempre entró en sus planes. Después de una larga etapa en la Federación, el manchego inició una corta aventura como entrenador en el Al-Shahaniya de Qatar y ahora está a la espera de volver pronto a los banquillos. Su currículum exitoso lo avala.

Empecemos por el final, Eric ya había participado en unos Juegos en Tokio y ganado una plata, ¿le costó mucho convencerle para acudir a París 2024?

No, estuvo bien desde el principio, fue rápido, él quería, que es lo más importante. Se implicó, tenía ganas y salió bien. Fue uno de los pilares del grupo y de la convivencia.

¿Tenía claro lo que le podía aportar?

Desde los15 años ha estado viniendo en la selección, le hicimos siempre un seguimiento en su club y nos dio un gran resultado en la Federación Española.

¿Siempre jugando como central?

Sí, pero siempre es bueno que sea un jugador polivalente, como está demostrando en el Barça. Siempre he pensado en Eric como central por la salida que te da de balón y por como se comporta a nivel defensivo.

Ha sido el único jugador que me ha corregido tácticamente en un análisis en la sub-17 y tenía razón

A Luis Enrique le cayeron muchos palos cuando lo llamó para la absoluta.

En la absoluta o cuando estás en el Barcelona, si no ganas o el equipo no está bien, ya se sabe. En el caso de Eric, en la parte de atrás conmigo siempre ha estado bien. Siempre me funcionó y llegamos a toas las finales de los campeonatos que disputábamos. Confiaba mucho en él.

Decían que su talón de aquiles era a nivel defensivo.

Pues en mi caso cuando Eric estaba en el campo, me sentía muy tranquilo.

¿Qué virtudes destacaría de él?

És rápido, va bien a los duelos, también en los aéreos, a mí me parece un central completísimo, tiene intuición, entiende el juego. Te da muy buena salida de blaón, entiende las diagonales, cuando es el lado débil del rival... desde que era pequeño ha leído muy bien el fútbol. Le contaré una anécdota, el único jugador que me ha corregido tácticamente en un análisis de la sub-17 fue él y tenía razón. Fue sobre el cambio de posición de un rival. Lo entendía todo.

Hay muy buenos centrales que no han sido especialmente altos como Mascherano o Ayala

Se le cuestiona su poca envergadura para ser un central

Yo hice toda mi carrera profesional con un 1,81 m. como central y en eso defiendo a Eric García. Es importante medir 1,90, pero no es el principal factor para destacar. Hay muy buenos centrales que no han sido especialmente altos, me acuerdo de Mascherano en el Barça o de Ayala en el Valencia, por poner unos ejemplos.

Usted lo puso una vez de lateral ante Croacia en la sub-17. ¿pero no le sorprende que también sea capaz de jugar a gran nivel como medio centro?

No porque es un jugador muy bueno. La polivalencia es un factor muy importante. En un club es muy importante que te pueda jugar de central, lateral, en la posición del número 6... ¿qué podemos pedirle más? Yo lo renovaría por muchos años y estaría muy tranquilo.

Eric Garcia debutó con Luis Enrique en la selección absoluta / JuanJo Martín / EFE

¿Entiende que tiene nivel para ir al Mundial?

Claro que lo veo con nivel. Luis lo conoce igual o más que yo, de la sub’21, los Juegos Mediterráneos, la final olímpica de Tokio... lo conoce perfectamente. Luis cuenta con un abanico muy amplio y deberá elegir. Eric tiene opciones y seguro que está trabajando para ello.

Veo que si usted fuera selección, se lo llevaría...

Todo depende de los momento de forma, la competencia que aparece, en el Barcelona, la selección, en el Real Madrid, tienes competencia. Nunca le cerraría las puertas. Siempre me ha dado resultado y conmigo no habría dudas.

Usted es el creador de la denominada ‘pareja olímpica’ de Eric con Cubarsí, ¿cómo fraguó esa dupla?

Para mí, como entrenador, fue una maravilla tener a estos jugadores. Te dan salida del balón, entienden del juego, ganan muchos duelos... Si quieres ser protagonista en el juego, jugadores de su características son idóneos. Además, están acostumbrados en su club, en el Barcelona, a tener la iniciativa, correr riesgos en el inicio para que llegue el balón bien a los de arriba. Quedé encantado.

Santi Denia dirigiendo la final olímpica en París / JUANJO MARTIN / EFE

¿Le gusta jugar con riesgo?

Tengo un amigo que siempre me dice que el jamón viene con hueso. Eliges a este tipo de centrales, como Arnau Tenas o Joan Garcia de porteros, que quieren jugar, también Barrios, Fermín…. Todo es respetable, pero no creo que sea tanto que me guste el riesgo, sino que me gusta jugar.

¿Pero no llegaba a sufrir con una pareja que tira tanto hacia arriba como Eric y Pau?

En el aspecto defensivo son muy buenos, tienen intuición, saben cuando meterse atrás, sacar al equipo en espacio reducido, estar apretados. Son muy inteligentes.

El otro día Hansi Flick dijo que Cubarsí puede ser un jugador “brutal”, ¿coincide en su análisis?

A Pau lo conozco de los 14 años en la sub-15 en un torneo en que también estaba Lamine en Suiza. Los conoces de tan jóvenes que y la progresión no te sorprende. Luis lo llevó con 18 años en la absoluta. La Federación apuesta por este tipo de jugador porque son muy buenos.

También se le achaca tener poca contundencia atrás, un poco como a Eric...

Es defendible que no te gusten este tipo de centrales, pero yo creo que defienden bien el balón, también ganan duelos. No todo el mundo los puede tener y forma parte de una filosofía de juego.

Eric Garcia y Pau Cubarsí formaron la pareja de centrales titulares en los Juegos de París 2024 / EFE

¿Son futbolistas muy específicos?

Sí, son muy ‘Muy made in Barça’. En la Federación gustan mucho porque nos gusta jugar.

¿España solo puede competir con la pelota ante rivales muy físicos?

Si fuera por el físico no ganarías, aunque también lo necesitas, la fuerza, velocidad son importantes, aunque si apostáramos por solo eso, igual llegan llegan también los resultados o no. Desde Luis Aragonés se apostó por gente que quiere jugar, como Iniesta, que es de Albacete como yo, o Xavi. Nos ha dado resultado, es una seña de identidad del fútbol español, se juega bien y al espectador le gusta. Jugando así podemos competir y ganar.

Ya se acerca el Mundial, ¿ve a España como una de las favoritas?

Hay muchas selecciones que van estar arriba. Argentina, Francia, Alemania, Brasil, Portugal, Holanda... Es muy difícil ganar un torneo así porque se tiene que dar todo rodado. La unión del vestuario es muy importante, son 30 o 40 días juntos y el ambiente humano juega un papel fundamental. Y en esto Luis (De la Fuente) es un maestro.

Por cierto, Joan Garcia estuvo con usted en los Juegos Olímpicos, pero no participó, ¿qué ocurrió?

Tuvo un problema en la espalda en la fase de preparación y lo fue arrastrando hasta el punto de estar cerca de dejar la concentración, es una situación que estuvimos manejando con los doctores y fisios. Por eso no pudo disputar ni un minuto. Si no, hubiera jugado. Pero estuve encantado con Arnau Tenas e Iturbe.

Tanto Joan Garcia como su familia son para comérselos, son maravillosos

Se comenta mucho que De la Fuente no lleva a Joan Garcia por temor a que no fuera un buen suplente, ¿podría ser un problema?

Para nada. Tanto él como su familia son para comérselos, son maravillosos. Siento mucho respeto por los tres porteros que fueron a los Juegos. Ahora Joan también se está ganando con su trabajo poder ir algún día con la absoluta.

Usted ya no dirigió a Marc Bernal, ¿qué le parece su progresión?

Forma parte de una generación bastante buena con los Cubarsí, Cuencia, Quim Junyent… Ahora ha dado un paso adelante increíble, siendo tan joven, se está ganando lo que le está pasando. La titularidad y tener minutos, no te los regala nadie.

Joan Garcia, en el homenaje a los campeones olímpicos / RFEF / SPO

Con Lamine convivió poco...

Coincidí en unos partidos de la sub-15 en Suiza. Es el único caso que me ha pasado en la Federación, que la grada decían ¡oooh! cuando tocaba el balón. Pronto saltó a categorías mayores y estoy feliz viendo los pasos que está dando.

Ahora parece que ha recuperado su mejor nivel y con una Finalissima ante la Argentina de Messi a la vuelta de la esquina, ¿cómo ve este duelo?

La sensación es que Lamine se divierte jugando y lo está pasando bien con el fútbol. Si sigue igual será el sucesor de Messi.

¿Usted, a nivel personal, cómo lleva su situación personal ahora sin equipo?

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Lo llevo bien, tengo ganas de coger a un equipo. No había parado de trabajar siempre y ahora, después de tres meses, ya tengo ganas de entrenar otra vez. Estoy en Doha, pero con ganas de volver a casa. Ojalá se llegue a un acuerdo de paz, que es lo más importante.