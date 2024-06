Santi Denia: "¿Lamine? Se ha tratado con mucho diálogo..."

El seleccionador sub'21 Santi Denia dio la cara tras ofrecer la prelista de 22 jugadores para los Juegos Olímpìcos de París. De estos 22, se caerán cuatro. Entre los elegidos, tres futbolistas del FC Barcelona: Pau Cubarsí, Fermín López y Eric Garcia. Ninguno del Real Madrid, algo que, sin lugar a dudas, sorprende.

El manchego hizo frente en la rueda de prensa desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a múltiples preguntas acerca de Lamine Yamal, Cubarsí y el Barça. "Cada caso se ha tratado de manera individual, con mucho diálogo. Es el sueño de cualquier deportista poder disputar unos Juegos Olímpicos", dijo sobre Lamine. Se le siguió preguntando pero eludió tratar nombres propios y habló siempre en líneas generales.

LA LISTA MÁS DIFÍCIL

"En 14 años que llevo aquí, es la lista más difícil que he hecho en la Federación. Aquí están los que están disponibles y convencidos al 100%. Los condicionantes son: la edad, número de jugadores (primero 22 y la semana que viene daremos una de 18), es una fecha que no está en el calendario FIFA, por lo que los clubes extranjeros pueden no ceder a sus futbolistas. Hemos pasado de 180 a 22 futbolistas", explicó Denia.

¿Tiene claro a quién va a descartar? "Esta semana es clave. Vendrán de un período en el que les hemos enviado un trabajo físico. La polivalencia cobra mucha importancia en esta lista, gana mucho sentido para una lista tan corta".

EL CASO CUBARSÍ

Acerca de Pau Cubarsí y de si el Barça había presionado para que no doblara, Denia comentó que "es normal que esté apenado por no ir a la Eurocopa, pero es del 2007 y tenemos jugadores del 2000. Lo suyo es algo excepcional. Sabemos que está encantado y feliz de jugar unos JJOO, cuya clasificación fue muy complicada. Muchos países se han quedado fuera, es algo único para los deportistas".

En abril estuvimos una delegación de la RFEF reunidos con la FIFA...

¿En caso de que la absoluta llegue a la final, pueden ser descartados Fermín y Baena? "Ha habido mucho diálogo con todo el mundo del fútbol. Ojalá vengan con la Copa, sea cuando sea. Les estaremos esperando. No podemos vivir con hipótesis. Nuestra idea es esperarles".

Acerca de si se llegó a negociar ampliar la nómina de 18 a 22 convocados, Denia no titubeó: "No descubro nada si digo que en abril estuvimos una delegación de la RFEF. Allí, la coordinación y el seleccionador dimos nuestro punto de vista, creyendo que era mejor que fuesen 22 futbolistas. Nos gustaría, claro".