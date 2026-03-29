Santi Cañizares: “Yo me llevaría a los cuatro porteros al Mundial”

Santiago Cañizares (56 años, 1959) es un hombre que las ha visto todas en el mundo del fútbol. No cree en la suerte, sino en el trabajo, la mentalidad y la vocación por lo que a uno le gusta. Una leyenda del fútbol español y de la selección, que vio cómo la paciencia se convirtió en una de sus mayores armas. A sus 56 años entiende al Valencia mejor que nadie: su situación y su posible vacuna. Además, el Mundial se acerca, y los debates en la portería, también. ‘Cañizares’ atiende a SPORT, en la previa de la Timba de Winamax, relajado, en el sofá y con ganas de hablar de fútbol y su máxima actualidad.

Pregunta: ¿Cómo ves al Valencia esta temporada y qué solución le ves a la situación actual del club?

Respuesta: Valencia tiene una infección, un microbio instalado, que es la gestión de su propietario Peter Lim. Mientras no haya un antibiótico para esto, es difícil que, con una mala gestión, impropia de un equipo profesional, el equipo pueda explotar sus herramientas. Siempre ha tenido más equipo que la posición la cual ha terminado ese año, pero no acaba de rendir.

P: Es un club muy mal gestionado. Es un club tan mal gestionado, que en los últimos años, hablando de entrenadores, ha rescindido, pagando sus contratos, de Marcelino o Bordalás, entrenadores que te pueden gustar más o menos, pero cumplen siempre con los objetivos que le encomiendan cada club. Tienen muy pocos fracasos en su carrera.

R: Y nosotros somos tan brutos, que ‘nos hemos hecho el harakiri’ (en su orígen, realizar un suicidio ritual japonés desentrañándose para preservar el honor). Los hemos echado a la calle con contrato en vigor, pagándoles para que se vayan, habiendo hecho muy buenas temporadas. Marcelino había sido campeón de Copa del Rey y clasificó al conjunto ‘ché’ a la Champions en dos temporadas.

Desde entonces, no pisamos la Champions. Y Bordalás, pisó una final de Copa con un equipo muy inferior al de Marcelino. Con ese tipo de decisiones, por ejemplo, es imposible que un equipo vaya bien. Esta temporada, a corto plazo, con el objetivo de salvar la categoría. Increíble por lo que ha sido el Valencia. Y a luz media o larga, limpiar el microbio de la gestión, sino seguiremos así y bajaremos a segunda división, porque otros equipos, a pesar de tener menos estructura y herramientas, gestionan mejor el club.

Santi Cañizares atendiendo a SPORT en Andorra / Winamax

Como portero de la selección española, tuviste mucha paciencia. Esperaste a la Euro del 2000 para ganarte la titularidad. ¿Cómo ves la competencia de un portero en un vestuario?

El portero tiene un problema, y es que solamente juega uno. No admite cambios ni rotaciones, aunque en el fútbol moderno es más común rotar. El portero tiene que encontrar su hábitat. Que es estar en un equipo donde entrenador, entorno, afición, jugadores, tengan plena confianza en él y se sienta cómodo todos los días. Esa fue mi pelea cada día, donde encontré ese ecosistema en el Valencia, en el Celta, en el Mérida, y entonces disfruté del fútbol. Cuando no lo encontré, los padecí mucho, porque en el banquillo, si crees en tus posibilidades y haces del fútbol tu vocación, estar en el banquillo resultaba insoportable. Yo lo pasé mal y tuve que esperar. A lo largo del tiempo, si tú persigues un objetivo, y tienes claro cómo llegar a tu objetivo, lo conseguí.

El partido frente a Dinamarca, expulsan a Zubizarreta y tuviste que salir al césped. Fuiste decisivo para darle el billete a España para el Mundial de Estados Unidos del 1994. ¿Qué se te pasó por la cabeza?

Fue una noche que cambió mi carrera completamente. Para empezar, yo no estaba convocado para ese partido. Pero una lesión que arrastraba Lopetegui, me llevó a estar en la lista de convocados. Julen era el segundo portero y en ese momento iba solamente dos. El primero era Zubizarreta y entonces, Javier Clemente decide llevarme a mí, aunque había también porteros muy buenos.

Él entendió, que si íbamos a un Mundial y yo iba a ser el tercer portero, a lo mejor sería un portero joven, con proyección, que esperaba que acabase la carrera de ambos, y para mí fue una sorpresa ir. Me puse muy contento cuando recibí la convocatoria. Dije: ‘Qué bonito, voy a ir a ver un partido de la selección española en Sevilla, a vida o muerte para la clasificación para un Mundial’. Solo lo había visto de niño. Y en el minuto 9, cuando estás todavía tomando sitio, expulsan a Zubizarreta. Y tuve una habilidad, pensé en ese momento que yo no era responsable de la que se había formado allí. No era responsable de que España necesitara ganar en el último encuentro, porque yo no había ido a la clasificación, ni que el equipo se quedara con 10. Pero yo tenía que salir a jugar y hacerlo todo ‘lo correcto’ que pudiera. Esa falta de ‘asumir responsabilidad’, me fortaleció y jugué muy a gusto.

Disfruté jugando con la selección. Hasta que hubo un momento que caí en la realidad: había que ganar para clasificarnos. Fue cuando marcó Fernando Hierro y en esos momentos finales, sentí mucha presión, porque ahí tenía algo que perder. Noté lo que es la responsabilidad de jugar en la portería de la selección, con la ilusión de todo un país. Por suerte fue pocos minutos y terminó el partido y nos fuimos a celebrar.

17 de Noviembre de 1993, debuta Cañizares por Zubizarreta / SPORT.es

¿Qué te parece la selección española actual, con el Mundial a la vuelta de la esquina?

Creo que España contiene muy buenos jugadores y un gran entrenador, como es Luis de la Fuente. Es un técnico que entiende a los jugadores y acierta con las decisiones que toma. A veces, algunas de ellas no son las que tomaríamos todos. Tiene pleno conocimiento de la plantilla y España está jugando muy bien.

De todo esto, para que se convierta en ‘éxito’ en el campeonato del mundo, hay un camino muy largo… El punto de partida es inmejorable, que no es poco. En esta selección, sobran jugadores, porque tienen un talento increíble. Mucho optimismo y respeto, porque a diferencia de otra competición, un mal partido te devuelve a casa.

España tiene un gran fondo de armario y, a raíz de esto, un tema muy debatido es el de la portería, con muchos guardametas que llaman a la puerta para entrar, como Joan García. ¿Qué tres porteros incluirías en la lista definitiva?

Se lo merecen todos. Unai Simón, porque viene siendo el portero titular de la selección española, y ganó una Eurocopa. Raya, porque jugando, de los cuatro, que más alto ha jugado, en el Arsenal, y ha jugado muy bien, no ha hecho nada malo. Remiro, que técnicamente era el portero más sustituible, resulta que se ha puesto las pilas y se ha crecido. Ha decidido defender su ‘estatus’. Y Joan Garcia, un talento brutal. El portero que todo el mundo firmaría para su equipo, con tan solo 23 años. Es un fenómeno. La buena noticia es que tenemos la portería cubierta, pero la mala noticia, es que, quién juegue, va a jugar con cierta ‘tensión’ porque hay algo muy común en este país: abrir debates en la portería y en el ‘9’. Habría que llevar a cuatro porteros. Yo me lesioné del tendón en la famosa lesión del frasco de colonia, en mayo de 2002, cuando se me cayó un frasco de perfume con el pie tras ducharme, el vidrio se rompió, seccionando el tendón. Ese año, fuimos cuatro porteros.

Santi Cañizares defiende la portería de 'la roja' en un partido de clasificación para el Mundial / SPORT.es

¿Qué te esperas de esta partida de la Timba de Winamax?

“Espero pasar un buen rato con mis compañeros. No tengo más expectativas, porque hay buenos jugadores. Hubo una época de mi vida que jugaba bastante, ahora llevaba tiempo sin jugar. Tampoco se me da especialmente bien, no tengo mucha paciencia”

¿Qué te puede aportar el póker al mundo del fútbol?

El póker, como cualquier disciplina, tiene muchas cosas en común. Tiene que ver con el talento, con la concentración, pero sobre todo, con dedicarle horas. Yo no fui portero porque era el mejor de mi clase, porque era al que más le gustaba. Mientras otros hacían cosas distintas, yo me metía en una portería. No me costaba nada, era mi pasión. Cuando me hice profesional igual, aunque sufría mucho. Era mi vida el fútbol. El mejor en póker, por lo tanto, es el que está obsesionado en el que hace. Como en cualquier profesión, hay que dedicarle toda tu vida. Aunque no tienen nada que ver, es evidente que tienen cosas en común.

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En el fútbol, muchas veces, te exige ‘hacerse el valiente’. En muchas jugadas, ser valiente te lleva al éxito, y aquí ir con todo en el póker, ir con todo te puede dar un disgusto. En el fútbol decía: ‘Aquí estoy yo y mis narices’, y en el póker, me dejo de narices y uso la cabeza para no irme al vacío.