El salvadoreño Iván Barton, árbitro del Francia-España

España y Francia se ven las caras en las semifinales de la Copa del Mundo este martes 14 de julio a las 21 horas en el AT&T Stadium de Dallas. Iván Barton, árbitro de 35 años de El Salvador, será el encargado de impartir justicia en este clásico del fútbol mundial, pues será la tercera vez que se enfrenten en solo tres años. El colegiado centroamericano dirigirá su cuarto encuentro en la presente edición mundialista.

Barton arbitró la victoria de Paraguay por 1-0 ante Turquía de la fase de grupos, en la que se estrenó la 'ley Vinicius'. El salvadoreño acudió al VAR para expulsar al filo del descanso a Miguel Almirón, que se tapó la boca con la mano para dirigirse a Mert Muldur, defensa turco. En la primera fase también impartió justicia en el empate a uno entre Japón y Suecia.

Asimismo, Barton, el árbitro centroamericano que más partidos ha arbitrado en la historia de los mundiales, siete en total, pitó el Suiza-Colombia de los octavos de final, donde los helvéticos vencieron en la tanda de penaltis tras el empate a cero en los 120 minutos.

El colegiado de 35 años participó en el Mundial de 2022, donde debutó en la victoria de Japón por 2-1 frente a Alemania. Posteriormente, dirigió el triunfo de Brasil ante Suiza por 1-0 en la fase de grupos, mientras que cerró su presencia en Catar con el choque entre Inglaterra y Senegal en los octavos de final, en el que vencieron los ingleses por 3-0.

Además de sus actuaciones en la Copa del Mundo, Barton ha arbitrado en más de 300 partidos oficiales, donde ha mostrado más de 1.400 tarjetas amarillas y 86 cartulinas rojas. El colegiado del Francia-España, que estará acompañado en la semifinal por su compatriota David Morán como asistente número uno y por el nicaragüense Antonio Pupiro como segundo asistente, ha formado parte de 20 encuentros de la Liga de Campeones de la Concacaf, siete en la Liga Saudí, cinco en la Leagues Cup y otros tantos en la Copa Oro.