Salinas, listo para debutar con la sub-19 de Espart, Cuenca y Quim Junyent

La selección española sub-19 busca certificar su pase a las semifinales del Europeo este miércoles 1 de julio a las 19 horas contra Dinamarca. El equipo de Xavi Espart, Andrés Cuenca y Quim Junyent viene de arrasar a la anfitriona Gales (0-7) en el primer partido de la fase de grupos, choque en el que no jugó Jorge Salinas. El lateral izquierdo del Racing, objeto de deseo del FC Barcelona, arrastraba una sanción.

Los que sí que tuvieron minutos fueron los tres futbolistas propiedad del Barça. Espart, que actuó de centrocampista, anotó un gol antes de ser sustituido en el minuto 64. Quim Junyent también perforó la portería galesa para poner el momentáneo 0-5 tras el descanso, mientras que Andrés Cuenca disputó el partido completo. El resto de goleadores fueron Daniel Yáñez, Sergio Estebán, Morante por partida doble y Lines en propia puerta.

Xavi Espart es un puntal de la selección sub-19 / RFEF

Por su parte, Jorge Salinas, capitán del combinado dirigido por Paco Gallardo, apunta a disputar sus primeros minutos en el Europeo, donde podría arrebatarle el sitio a Andrés Cuenca, que fue titular en el triunfo inaugural. A diferencia de en el club cántabro, donde actúa como lateral, el seleccionador opta por situar a 'Sali' en el centro de la zaga, posición en la que también ha jugado en el fútbol base del Racing.

El FC Barcelona estará muy atento al encuentro entre España y Dinamarca. Más allá de la presencia de los tres azulgranas, la dirección deportiva vigilará a Jorge Salinas, con el que se tiene un pacto desde hace semanas, como avanzó en exclusiva SPORT. Sin embargo, las diferencias entre clubes han frenado el acuerdo. El Racing defiende que la cláusula de rescisión es de 16 millones de euros, pues el equipo verdiblanco ya se considera club de Primera División, mientras que el Barça cree que su precio es de ocho 'kilos' hasta esta medianoche.

Negociación a contrarreloj

Por lo tanto, los azulgranas trabajan a contrarreloj para cerrar la operación, pues en unas horas el precio de Salinas incrementará el doble de su valor. Atlético de Madrid y Villarreal también andan detrás del futbolista, una de las grandes revelaciones de LaLiga Hypermotion y clave en el ascenso del Racing a Primera División 14 años después.

En su primer curso completo como jugador del primer equipo, ha disputado 34 partidos entre todas las competiciones, en los que ha repartido siete asistencias. Asimismo, pese a su juventud, se ha mostrado muy fiable en los duelos, como nos contó en exclusiva para SPORT Paco Liaño.

Mientras el acuerdo no llega, 'Sali' está concentrado con la selección sub-19, con la que puede cerrar el pase a las semifinales este miércoles a partir de las 19 horas. Si España gana a Dinamarca y Alemania hace lo propio con Gales a las 21 horas, el equipo de Paco Gallardo se clasificará para la siguiente ronda.