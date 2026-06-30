SELECCIÓN
Salinas, listo para debutar con la sub-19 de Espart, Cuenca y Quim Junyent
El jugador del Racing no jugó en el primer partido contra Gales, porque arrastraba una sanción
La selección española sub-19 busca certificar su pase a las semifinales del Europeo este miércoles 1 de julio a las 19 horas contra Dinamarca. El equipo de Xavi Espart, Andrés Cuenca y Quim Junyent viene de arrasar a la anfitriona Gales (0-7) en el primer partido de la fase de grupos, choque en el que no jugó Jorge Salinas. El lateral izquierdo del Racing, objeto de deseo del FC Barcelona, arrastraba una sanción.
Los que sí que tuvieron minutos fueron los tres futbolistas propiedad del Barça. Espart, que actuó de centrocampista, anotó un gol antes de ser sustituido en el minuto 64. Quim Junyent también perforó la portería galesa para poner el momentáneo 0-5 tras el descanso, mientras que Andrés Cuenca disputó el partido completo. El resto de goleadores fueron Daniel Yáñez, Sergio Estebán, Morante por partida doble y Lines en propia puerta.
Por su parte, Jorge Salinas, capitán del combinado dirigido por Paco Gallardo, apunta a disputar sus primeros minutos en el Europeo, donde podría arrebatarle el sitio a Andrés Cuenca, que fue titular en el triunfo inaugural. A diferencia de en el club cántabro, donde actúa como lateral, el seleccionador opta por situar a 'Sali' en el centro de la zaga, posición en la que también ha jugado en el fútbol base del Racing.
El FC Barcelona estará muy atento al encuentro entre España y Dinamarca. Más allá de la presencia de los tres azulgranas, la dirección deportiva vigilará a Jorge Salinas, con el que se tiene un pacto desde hace semanas, como avanzó en exclusiva SPORT. Sin embargo, las diferencias entre clubes han frenado el acuerdo. El Racing defiende que la cláusula de rescisión es de 16 millones de euros, pues el equipo verdiblanco ya se considera club de Primera División, mientras que el Barça cree que su precio es de ocho 'kilos' hasta esta medianoche.
Negociación a contrarreloj
Por lo tanto, los azulgranas trabajan a contrarreloj para cerrar la operación, pues en unas horas el precio de Salinas incrementará el doble de su valor. Atlético de Madrid y Villarreal también andan detrás del futbolista, una de las grandes revelaciones de LaLiga Hypermotion y clave en el ascenso del Racing a Primera División 14 años después.
En su primer curso completo como jugador del primer equipo, ha disputado 34 partidos entre todas las competiciones, en los que ha repartido siete asistencias. Asimismo, pese a su juventud, se ha mostrado muy fiable en los duelos, como nos contó en exclusiva para SPORT Paco Liaño.
Mientras el acuerdo no llega, 'Sali' está concentrado con la selección sub-19, con la que puede cerrar el pase a las semifinales este miércoles a partir de las 19 horas. Si España gana a Dinamarca y Alemania hace lo propio con Gales a las 21 horas, el equipo de Paco Gallardo se clasificará para la siguiente ronda.
- Nueva oferta por Casadó en el Barça
- El Atlético endurece su postura con el Barça: condiciones innegociables para vender a Julián Álvarez
- Graeme Souness sentencia a Gordon y su fichaje por el Barça: 'No durará mucho en Catalunya
- Así está el cuadro del Mundial 2026 en octavos: cruces, selecciones clasificadas y posibles rivales de España
- El Madrid recuperará los 90 millones gastados en fichajes
- Sara Carbonero (42 años), exmujer de Iker Casillas: 'El padre de mis hijos es de un pueblo, de 100 habitantes, una aldea, directamente. Y a mis hijos les gusta mucho
- Simeone no ve marcha atrás con Julián Álvarez
- El interés del Barça hace dudar a Harry Kane