En directo
EUROPEO SUB-21
Rumanía - España sub-21, en directo hoy: clasificación Europeo 2027, en vivo
Sigue el minuto a minuto, con goles y resultado, del partido de clasificación para el Europeo de 2027 entre Rumanía y España
Se retira del calentamiento la selección
Los jugadores españoles se retiran hacia el tunel de vestuarios.
Jan Virgili, suplente
Pese a ser el hombre del partido ante San Marino, el extremo del Mallorca parte desde el banquillo ante la selección rumana.
20 minutos para que comience el choque
En menos de 20 minutos rodará el balón en el Estadio Municipal de Sibiu.
Con la moral por las nubes
El combinado español llega tras golear a San Marino por un contundente 7-0 en el anterior partido de este parón de noviembre.
Empieza el Finlandia - Kosovo
El partido entre los dos principales perseguidores de 'la Rojita' ha comenzado, con Finlandia a tres puntos de los de David Gordo y Kosovo a 5.
España Sub-21 es ahora mismo líder del Grupo A de clasificación al Europeo con 12 puntos, tres más que Finlandia, a falta de seis partidos.
Ya conocemos las alineaciones
Rumanía: Lefter; Strata, Dutu, Tudose, Ciubotaru; Vulturar, Botogan, El Sawy, Matei; Burnete, Trica
España: Esquivel; Fresneda, Mosquera, Jacobo Ramón, Álex Valle; Mendoza, Chema Andrés, Canales; Mayenda, Gonzalo Garcia, Jesús Rodríguez
Menos de una hora para el Rumanía - España Sub-21
¡Buenas tardes a todos y todas! En poco menos de 45 minutos arrancará el partido de clasificación al Europeo de 2027
