Rumanía - España: horario y dónde ver el partido de clasificación para el Europeo sub-21 gratis por TV y en directo

España se enfrenta a Rumanía este martes 18 de noviembre en el Stadionul Municipal de Sibui para disputar la quinta jornada de la fase de clasificación para el Europeo sub-21. Te contamos a qué hora juega la selección española su próximo partido y cómo ver en abierto por TV desde España.

La escandalosa goleada ante San Marino (7-0), en la que Jan Virgili tuvo un papel protagónico al apuntarse un doblete, permitió a los de David Gordo reforzar su posición en lo más alto de la clasificación. Con 12 de puntos de 12 posibles y una diferencia de +13 goles, 'La Rojita' avanza en firme hacia el objetivo de conseguir el billete directo hacia el Europeo sub-21.

La próxima rival de España en esta fase clasificatoria será una Rumanía que atraviesa un momento delicado. Las dos derrotas en los últimos tres partidos han pasado factura a efectos clasificatorios, y un nuevo tropiezo establecería una distancia enorme respecto a las dos primeras posiciones del grupo B.

Una vez disputado el partido contra Rumanía, España alcanzará el ecuador de esta fase clasificatoria y no volverá a salir a escena hasta finales de marzo de 2026, momento en el que medirá sus fuerzas ante Kosovo.

España celebra uno de sus goles contra San Marino en la fase de clasificación para el Europeo sub-21 / EFE

¿A qué hora es el Rumanía - España de la fase clasificatoria para el Mundial 2026?

El partido entre España y Rumanía, correspondiente a la quinta jornada de la fase de clasificación para el Europeo sub-21, se disputará este martes 18 de noviembre a las 18:00 horas (CET).

¿Dónde ver el Rumanía - España gratis por TV y en directo?

En España, el partido de la jornada 5 de la fase de clasificación para el Europeo sub-21 entre España y Rumanía se podrá ver gratis por TV en Teledeporte y en streaming a través de la plataforma RTVE Play.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre España y Rumanía a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del partido.