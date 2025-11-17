Clasificación Europeo sub-21
Rumanía - España: horario y dónde ver el partido de clasificación para el Europeo sub-21 gratis por TV y en directo
A qué hora juega la selección española contra Rumanía y en qué canal de TV ver la fase de clasificación para el Europeo sub-21 en abierto desde España
España se enfrenta a Rumanía este martes 18 de noviembre en el Stadionul Municipal de Sibui para disputar la quinta jornada de la fase de clasificación para el Europeo sub-21. Te contamos a qué hora juega la selección española su próximo partido y cómo ver en abierto por TV desde España.
La escandalosa goleada ante San Marino (7-0), en la que Jan Virgili tuvo un papel protagónico al apuntarse un doblete, permitió a los de David Gordo reforzar su posición en lo más alto de la clasificación. Con 12 de puntos de 12 posibles y una diferencia de +13 goles, 'La Rojita' avanza en firme hacia el objetivo de conseguir el billete directo hacia el Europeo sub-21.
La próxima rival de España en esta fase clasificatoria será una Rumanía que atraviesa un momento delicado. Las dos derrotas en los últimos tres partidos han pasado factura a efectos clasificatorios, y un nuevo tropiezo establecería una distancia enorme respecto a las dos primeras posiciones del grupo B.
Una vez disputado el partido contra Rumanía, España alcanzará el ecuador de esta fase clasificatoria y no volverá a salir a escena hasta finales de marzo de 2026, momento en el que medirá sus fuerzas ante Kosovo.
¿A qué hora es el Rumanía - España de la fase clasificatoria para el Mundial 2026?
El partido entre España y Rumanía, correspondiente a la quinta jornada de la fase de clasificación para el Europeo sub-21, se disputará este martes 18 de noviembre a las 18:00 horas (CET).
¿Dónde ver el Rumanía - España gratis por TV y en directo?
En España, el partido de la jornada 5 de la fase de clasificación para el Europeo sub-21 entre España y Rumanía se podrá ver gratis por TV en Teledeporte y en streaming a través de la plataforma RTVE Play.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre España y Rumanía a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del partido.
