Mucho ruido y poca puntería de España en Cornellà

España cerró su ventana internacional con el amistoso ante Egipto en Cornellà. El combinado español solo empató frente a los faraones, pese a que hizo méritos para ganar en un duelo empañado por los gritos e insultos intolerantes que se escucharon durante muchos minutos.

España-Egipto Amistoso ESP 0 0 EGI Alineaciones España Raya (Joan Garcia, 62'), Pedro Porro, Mosquera, Huijsen, Grimaldo, Soler (Rodri, 45'), Fornals (Pedri, 45'), Dani Olmo (Fermín, 45'), Lamine Yamal (Víctor Muñoz, 45'), Ferran Torres (Borja Iglesias, 62') y Barrenetxea (Yéremi Pino, 73') Egipto Shobeir, Hany, Fathy, Ibrahim, Fatouh, Attia, Lasheen, Ashour (Trezeguet, 45'), Zizo (Saber, 82'), Marmoush (Abdelmaguid, 85') e Issa (Hassan, 67')

Luis de la Fuente refrescó al equipo, tal y como había anunciado, dejando solo a Lamine como titular respecto al once que se enfrentó a Serbia. Ya lo dijo el míster. "Entra en mis quinielas para jugar". Pues dicho y hecho. Lamine Yamal fue titular para deleite de la afición española de Cornellà, que lo ovacionó desde que su nombre fue anunciado en el marcador.

La bendición para el técnico riojano es que juegue quien juegue ha imprimido un sello propio al equipo. España sale desde atrás siempre con la intención de jugar de manera aseada, con los automatismos muy claros y la sana intención de atacar una y otra vez.

Los extremos son claves para De la Fuente y Barrenetea empezó desequilibrando desde la banda zurda. Por la derecha estaba un Lamine también muy activo para dar el mordiente suficiente al ataque español. Egipto se vio abrumado y no sabía como acercarse a las inmediaciones de un David Raya que actuó muy avanzado y que es un espectáculo con el balón con los pies.

Ferran Torres, con sus desmarques, abría muchos espacios para sus compañeros, mientras Dani Olmo era el hombre encargado de poner la dosis de calidad en la zona de tres cuartos. España arrancó bien y con la intensidad propia de un partido oficial. Un mal llamado amistoso, como dijo Luis de la Fuente.

Poste de Egipto

Egipto hacía lo que podía, pero uno de sus arreones pudo poner el primer gol en el marcador. Ashour disparó desde el borde del área y su lanzamiento se estrelló contra el poste. Un aviso para que España no se confiara con su superioridad con la pelota.

El equipo se fue cayendo con el paso de los minutos y se llegaba al descanso, pese a la aparición de los laterales, en especial de Grimaldo por la banda izquierda. El jugador del Bayer Leverkusen protagonizó una gran ocasión de gol con una internada y centro al segundo palo al que Ferran Torres no llegó por los pelos.

España había dejado buenas sensaciones, pero su juego no le alcanzó para irse con ventaja en el marcador y la mejor ocasión fue para Egipto con el disparo al poste. Los cambios no se notaron de inicio, pero sí a medida que pasaban los minutos. De la Fuente debía dar una vuelta de tuerca al equipo para buscar la victoria.

Descanso para Lamine

El técnico español hizo cuatro cambios en la media parte. Remodeló todo el centro del campo y dio entrada a Víctor Muñoz por Lamine Yamal. El de Rocafonda había cumplido, dejando buenos detalles, pero tampoco era cuestión de exprimirse en exceso al tratarse de un encuentro amistoso.

Fermín fue precisamente quien protagonizó una gran acción para avanzar a España con una internada marca de la casa que fue despejada a córner. Víctor Muñoz se situó en la banda izquierda, donde más rinde, a pierna cambiada con Barrenetxea por la derecha. De la Fuente dio otro aire al equipo que el combinado español agradeció.

España necesitaba punch para superar a un rival que sin tener que esforzarse en exceso en defensa podía mantener su portería a cero. Esta marcha de más con Pedri estaba garantizada. Y es que el de Tegueste estuvo a milímetros de romper el muro egipcio. Un muro que tenía huecos y había que aprovechar.

Joan Garcia debutó con la selección española / Valentí Enrich

En medio del asedio español se protagonizó el esperado debut de Joan Garcia con la camiseta de la selección. Primero fue recibido con insultos, que se convirtieron en cánticos a su favor a medida que pasaban los minutos. En lo deportivo, el de Sallent no tuvo apenas participación.

Mosquera, de cabeza, y Borja Iglesias, ganando la línea de fondo, generaron peligro ante unos egipcios que estaban más que satisfechos con el empate. No salir de Cornellà derrotados era todo un éxito para ellos y así lo vivían.

Borja Igleisas, en su vuelta también al RCDE Stadium, estaba muy motivado y acarició el gol con una preciosa vaselina que se fue arriba por poco. España lo intentó de todas las maneras, con un larguerazo de Grimaldo al larguero de falta incluido.

Egripto se quedó con diez en la recta final y apretó aún más los dientes para conservar un empate con sabor a victoria.