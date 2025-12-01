En directo
WOMEN'S NATIONS LEAGUE
La rueda de prensa de Sonia Bermúdez e Irene Paredes, en directo
La seleccionadora española y la central vasca comparecen ante los medios de comunicación en la previa de la vuelta de la final de la Women's Nations League
Aitana fue la indiscutible protagonista de la única victoria de la selección española frente a Alemania en toda la historia, en el triunfo por 1-0 en las semifinales de la pasada Eurocopa.
La exseleccionadora Montsé Tomé ha mandado un mensaje de apoyo a la centrocampista del Barça a través de sus redes sociales: "Fuerza y ánimo en este difícil periodo Aita! Seguro que con tu carácter, volveremos a ver pronto tu magia especial, diferente e inigualable".
Bermúdez no podrá contar con Aitana Bonmatí, con una fractura del peroné izquierdo. La triple ganadora del Balón de Oro se someterá a pruebas este lunes en Barcelona para conocer el alcance de la lesión.
España disputa la vuelta de la final de la Nations League ante Alemania este martes a las 18:30 horas en el Estadio Metropolitano. El encuentro de ida terminó en empate a cero.
Ambas comparecerán a las 10:30 horas, justo antes del entrenamiento.
¡Buenos días! ¡Bienvenidos al directo de la rueda de prensa de Sonia Bermúdez e Irene Paredes!
