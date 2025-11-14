Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

En Directo

Selección

Rueda de prensa de Luis de la Fuente y Zubimendi, en directo

El seleccionador y el centrocampista comparecen ante los medios en la previa del partido de clasificación al Mundial ante Georgia

De la Fuente, durante una rueda de prensa

De la Fuente, durante una rueda de prensa / EFE

Christian Blasco

de la fuente

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL