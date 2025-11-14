En Directo
Selección
Rueda de prensa de Luis de la Fuente y Zubimendi, en directo
El seleccionador y el centrocampista comparecen ante los medios en la previa del partido de clasificación al Mundial ante Georgia
de la fuente
España disputará dos partidos en este parón, ante Georgia y Turquía. Los de Luis de la Fuente tienen la clasificación en su mano, mantiendo una distancia de 3 puntos sobre el conjunto otomano, pero no pueden confiarse y tendrán que hacer los deberes para certificar su presencia en el próximo Mundial.
Mucha expectación con las palabras del seleccionador tras todo lo que ha sucedido con Lamine Yamal en los últimos días.
¡Bienvenidos al directo de la rueda de prensa de Luis de la Fuente y Martín Zubimendi!
