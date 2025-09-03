Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
La rueda de prensa de Luis de la Fuente y Morata, en directo

El técnico y el capitán de la selección española comparecen ante los medios de comunicación en la previa del Bulgaria - España

Pau Bartolí

La selección española inicia este jueves a las 20.45 horas el camino hacia el Mundial 2026. El combinado español es uno de los favoritos para hacerse con el trofeo, pero antes deberá superar la fase de clasificación. El primer paso será el partido de este jueves ante Bulgaria. En el escenario del encuentro, el Estadio Nacional Vasil Levski de Sofía, el seleccionador español, Luis de la Fuente, y el capitán, Álvaro Morata, comparecen ante los medios de comunicación.

