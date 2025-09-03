En Directo
La rueda de prensa de Luis de la Fuente y Morata, en directo
El técnico y el capitán de la selección española comparecen ante los medios de comunicación en la previa del Bulgaria - España
La selección española inicia este jueves a las 20.45 horas el camino hacia el Mundial 2026. El combinado español es uno de los favoritos para hacerse con el trofeo, pero antes deberá superar la fase de clasificación. El primer paso será el partido de este jueves ante Bulgaria. En el escenario del encuentro, el Estadio Nacional Vasil Levski de Sofía, el seleccionador español, Luis de la Fuente, y el capitán, Álvaro Morata, comparecen ante los medios de comunicación.
La posición de Pedri
"Nosotros intentamos sacar el máximo rendimiento de los futbolistas dando prioridad al beneficio del equipo. Pedri es tan bueno que podría jugar en más posiciones, pero nos posibilita tener otras alternativas. En el partido ante Francia, jugando con Mikel Merino hicimos un cambio táctico y funcionó bien. Tenemos futbolistas con tantos registros que veremos mañana lo que nos interesa. Pero Pedri juegue donde juegue es muy bueno, es uno de lsoa mejores del mundo"
El problema en la defensa
"Creo que mientras metamos más goles de los que nos meten, eso te garantiza ganar los partidos. Pero es verdad que es algo en lo que tenemos que mejorar. Éramos muy fuertes, era difícil que nos marcaran, pero hemos jugado contra rivales potentes. En la faceta goleadora nos hemos ido a cifras muy importantes. Es muy difícil parar a este equipo, nuestro fútbol es de ataque y es normal que nos generen problemas en defensa"
Jorge de Frutos, la nueva incorporación
"Es la parte bonita de la vida y del fútbol. En la vida hay que ganarse todo, esto va de trabajo, esfuerzo, superación, oficio, lucha, etc. Y Jorge es una ejemplo para la gente joven y deportista de que a esa edad se pueden conseguir cosas. Ahora era su momento. La parte positiva de las lesiones es que abren al puerta a otros jugadores. Estamos felices de que otro jugador se sume a la causa"
Rodri y Carvajal , ¿de inicio?
Tienen posibilidades desde el momento en elque están en la concentración. Podrían jugar perfectamente, están en perfectas condiciones, pero valoraremos esta noche según el plan de partido.
El viaje a Sofía
"Estoy agradecido al recibimiento que hemos tenido en Bulgaría. Es un partido muy importante para nosotros. Hay que empezar bien, tenemos a un rival muy difícil, en un estadio con más de 40.000 espectadores. Sabemos la altura de la temporada en la que nos encontramos, en la que a los futbolistas les falta esa finura. Nuestra responsabilidad para por ganar todo y es lo que queremos hacer. Queríamos llegar tranquilos y descansar bien. Damos valor a la recuperación y queríamos descansar ayer y que los jugadores pensaran solo en el partido de mañana"
Arranca la rueda de prensa
Aparece en la sala de prensa del Estadio Nacional Vasil Levski el seleccionador español, Luis de la Fuente, que responderá a las preguntas de los medios de comunicación presentes.
Bajas y novedades en la convocatoria
Una de las cuestiones que se le plantearán al seleccioandor español son las bajas y altas en la convocatoria. Fabián Ruiz y Yeremy Pino abandonaron la concentración y Jorge de Frutos entró para sustituirles.
Primer vez en Bulgaria
El de este jueves a las 20.45 horas, será el primer enfrentamiento que España dispute contra Bulgaria como visitante. Además, la selección búlgara es el rival ante el que 'La Roja' registró su mayor victoria (13-0).
¡Muy buenas tardes a todos y todas! Bienvenidos al directo donde seguiremos la rueda de prensa del seleccionador español, Luis de la Fuente, y del capitán, Álvaro Morata. La comparecencia ante los medios de comunicación en la previa del Bulgaria - España empezará a las 17.15 horas, siempre que no se produzca ningún retraso.
