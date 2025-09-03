La rueda de prensa de Luis de la Fuente y Morata, en directo

El viaje a Sofía

"Estoy agradecido al recibimiento que hemos tenido en Bulgaría. Es un partido muy importante para nosotros. Hay que empezar bien, tenemos a un rival muy difícil, en un estadio con más de 40.000 espectadores. Sabemos la altura de la temporada en la que nos encontramos, en la que a los futbolistas les falta esa finura. Nuestra responsabilidad para por ganar todo y es lo que queremos hacer. Queríamos llegar tranquilos y descansar bien. Damos valor a la recuperación y queríamos descansar ayer y que los jugadores pensaran solo en el partido de mañana"