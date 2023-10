Rueda de prensa de Luis de la Fuente y Jesús Navas, en directo

18:20

"Estoy encantadísimo de estar en Sevilla. Bryan Zaragoza está encantado, feliz. Ha tenido una rápida adaptación gracias a su carácter. No solo en lo humano, sino también futbolísticamente, a nivel táctico. Le dije que se había ganado el sitio ¿cómo lo ves? Me contestó 'míster, no voy a cambiar', esto me dio tranquilidad"