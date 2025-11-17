En Directo
SELECCIÓN
Rueda de prensa de Luis de la Fuente y Fabián, en directo
El seleccionador y el centrocampista andaluz comparecen ante los medios de comunicación en la previa del partido de clasificación al Mundial ante Turquía
Luis de la Fuente y Fabián Ruíz comparecen ante los medios de comunicación para analizar el partido contra Turquía, el último de la fase de clasificación para el Mundial. España, salvo derrota por siete goles de diferencia, estará en la cita mundialista del próximo verano.
Laporte
"Llegué a decir que era el mejor en su posición. Filtra pases, tiene jerarquia, marca la línea, se comunica con los compañeros... es muy completo. Técnicamente es excepcional y nos da un inicio de balón tremendo. Es un lujo tenerle".
Unai Simón
Luis de la Fuente: "Están todos disponibles, era un golpe. Ha evolucionado bien y no hay ningún problema con él".
Aparece el seleccionador español. En breve arranca la rueda de prensa.
Luis de la Fuente no podrá contar mañana con Dean Huijsen, desconvocado por molestias musculares.
Por su parte, los turcos vienen de ganar 2-0 a Bulgaria, triunfo que garantizó su presencia en la repesca del próximo mes de marzo.
La Selección estará en la cita mundialista siempre y cuando no pierda por siete goles o más contra Turquía este martes en La Cartuja.
España dejó encarrilada su presencia en el Mundial con la victoria por 0-4 frente a Georgia.
La rueda de prensa está prevista a las 12 horas.
¡Hola a todos y todas! ¡Bienvenidos al directo de la rueda de prensa de Luis de la Fuente y Fabián Ruíz!
