Rueda de prensa de Luis de la Fuente y Fabián, en directo

El seleccionador y el centrocampista andaluz comparecen ante los medios de comunicación en la previa del partido de clasificación al Mundial ante Turquía

Luis de la Fuente ofrece una rueda de prensa previa al partido de clasificación para el Mundial 2026 contra Georgia / EFE

Mario Roldán

Luis de la Fuente y Fabián Ruíz comparecen ante los medios de comunicación para analizar el partido contra Turquía, el último de la fase de clasificación para el Mundial. España, salvo derrota por siete goles de diferencia, estará en la cita mundialista del próximo verano.

