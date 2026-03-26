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Selección
Rueda de prensa de Luis de la Fuente y Baena, en directo
El seleccionador y el mediapunta comparecen ante los medios en la previa del partido amistoso ante Serbia
¡ÚLTIMA HORA!
Por cierto, hay última hora en la selección española. Los de De la Fuente se enfrentarán a Perú en Puebla en su último partido de preparación para la Copa del Mundo el próximo 8 de junio, justo antes del inicio del torneo
Parece que al final tendremos que esperar algunos minutos más para escuchar al seleccionador y al colchonero. La rueda de prensa se atrasa hasta las 20:00h
La campeona de Europa se enfrentará mañana a las 21:00h a Serbia en el Estadio de la Cerámica. La rueda de prensa de hoy debería arrancar a las 19:30h
¡Buenas tardes!
¡Hola a todos! Arrancamos ahora el directo de la rueda de prensa oficial de la selección española de cara al duelo amistoso ante Serbia. Hoy será el turno de Luis de la Fuente y de Álex Baena.
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