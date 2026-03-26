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Rueda de prensa de Luis de la Fuente y Baena, en directo

El seleccionador y el mediapunta comparecen ante los medios en la previa del partido amistoso ante Serbia

De la Fuente, en rueda de prensa

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Toni Munar

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