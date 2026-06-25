Rueda de prensa de De la Fuente antes del partido ante Uruguay del Mundial

Todos quieren jugar

"Están los 26...bueno 25... todos ansiosos por jugar. Ansiedad en positivo, creo que tanto Nico como otros compañeros, lo que tenemos que hacer es mantener nuestra identidad, nuestras fortalezas, seguir mejorando, seguir creciendo, es mejorable, eso es nuestra idea. Has hablado de Oyarzabal, estamos empezando a reconocerle en España"