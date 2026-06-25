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MUNDIAL 2026
Rueda de prensa de De la Fuente antes del partido ante Uruguay del Mundial
Sigue en directo con SPORT la rueda de prensa de De la Fuente
Punto final
Tomó la palabra De la Fuente antes del partido ante Uruguay, ahora en unas horas, Bielsa en la previa del duelo.
Lamine, en la intimidad
"Lamine es un chico en periodo de madurez y crecimiento, un talento único, un genio del fútbol y lo entiende muy bien. La consecuencia de estas virtudes y que aguanta la presión es que todo eso le lleva a ser un futbolista genial".
Objetivo claro: ganar
"Ganar, ganar y ganar, ser mejores que ayer, crecer, crecer y crecer"
Uruguay
"Uruguay tiene una historia de recorridos en muchos mundiales"
Uruguay totalmente diferente
"Esta vida es todo un aprendizaje, la vida va cambiando y el fútbol igual. Cabo Verde fue un aviso de la dureza, el segundo fue una demostración de las fortalezas en el juego y Uruguay totalmente diferente"
Otra vez Bielsa
"La mayor virtud de Bielsa es el rendimiento que saca a sus jugadores"
¿Lamine tiene plan?
Nico está más justo que Lamine, tomaremos decisiones según se van desarrollando. Es según el partido, algunos intensos no aguantas ni 25 minutos. Vamos a valorar con ambos lo que consideremos más importante para el equipo.
Dupla Olmo - Pedri
"Olmo y Pedri me convencen pero también los otros, son tres posiciones."
Todos quieren jugar
"Están los 26...bueno 25... todos ansiosos por jugar. Ansiedad en positivo, creo que tanto Nico como otros compañeros, lo que tenemos que hacer es mantener nuestra identidad, nuestras fortalezas, seguir mejorando, seguir creciendo, es mejorable, eso es nuestra idea. Has hablado de Oyarzabal, estamos empezando a reconocerle en España"
¿Concentrados?
"Tan duro ha sido Arabia o Cabo Verde como Uruguay. Decid ahora las cosas y no después para valorar los rivales"
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