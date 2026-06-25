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Rueda de prensa de De la Fuente antes del partido ante Uruguay del Mundial

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De la Fuente, en rueda de prensa

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Xavier Ortuño

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